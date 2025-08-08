400 personas exigen "boicot" a Israel en una manifestación en Playa de San Juan

Cuatro centenares de personas, según datos de la Policía Nacional, se han concentrado este viernes por la tarde en Playa de San Juan para manifestarse a favor de Palestina. La marcha, que ha tenido lugar en la avenida de Niza, entre los números 37 y 12 (frente a la playa), la ha convocado el movimiento BDS, siglas de Boicot, Desinversiones y Sanciones, acciones que pretenden imponer a Israel en el contexto del conflicto internacional en Oriente Medio.

Entre gritos de “boicot a Israel”, “vosotros, sionistas, sois los terroristas”, “cada niño muerto es un niño nuestro” o “Israel asesina, Europa patrocina”, los concentrados han hecho constantes menciones a la defensa de Palestina en un momento en el que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado sus intenciones de ocupar Gaza en un conflicto recrudecido desde los atentados del 7 de octubre del 2023 en suelo israelí.

Además de los cánticos escuchados y las pancartas leídas, los organizadores han trasladado su mensaje a través de un manifiesto en el que se han censurado “las semanas de hambre y sufrimiento” que “son protagonistas en un territorio donde la búsqueda de alimentos y la ayuda humanitaria es un riesgo mortal”.

Según los datos facilitados por los organizadores, “1.516 personas han sido asesinadas y más de 10.067 heridas cuando acudían a puntos de distribución”. A su vez, han citado cifras del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que “ha dicho que los 320.000 niños menores de cinco años de Gaza están en riesgo de muerte por desnutrición”.

Los manifestantes consideran que existe “el exterminio planificado y ejecutado con la mayor crueldad e inhumanidad posible del pueblo gazatí”, y han criticado que “el Gobierno español de PSOE y Sumar no ha tomad ninguna medida después de 21 meses de genocidio”.

Por último, el BDS exige al Gobierno español “que presione de todas las formas posibles a las instancias europeas y de Naciones Unidas para obligar a Israel a acabar con el asedio” y solicita medidas como la denegación de servicios portuarios a barcos implicados en la exportación de material militar al país hebreo, el “embargo de armas integral e inmediato a Israel vía Real Decreto Ley” y “el final de todas las relaciones con el régimen colonial, de apartheid y genocida” de este país, según consideran.