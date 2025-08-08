El Ayuntamiento saca pecho de los talleres para mayores a pocos días de cerrar el servicio de atención diurna en Alicante
El gobierno local recuerda el aumento del presupuesto para la organización de 114 cursos y actividades en los centros municipales en plena polémica por la eliminación del Servicio de Estancias Diurnas, al que el Consell ha retirado los fondos
En plena polémica por el cierre del Servicio de Estancias Diurnas, que el Ayuntamiento clausura tras perder los fondos del Consell, el gobierno local saca pecho de los nuevos cursos y talleres para la tercera edad. El ejecutivo de Luis Barcala ha enviado un comunicado este viernes en el que ha recordado que el contrato para la organización de 114 actividades ha sufrido una mejora en el presupuesto y que, en las próximas semanas, será adjudicado a una de las siete empresas que han concurrido al procedimiento.
"Con este incremento presupuestario del 44 % con respecto al contrato anterior también aumenta un 38 % el número de horas de servicio, que pasan de 4.900 a 7.950, y un 42 % la cifra de talleres, de 66 a 114", señalan fuentes municipales después de que, esta semana, la Mesa de Contratación haya conocido las propuestas económicas del citado concurso, que oscilan entre los 189.538 y los 403.156 euros. "Hemos realizado un esfuerzo presupuestario para incrementar el número y las horas de talleres y actividades que se realizan en los centros municipales de mayores, con el objetivo de optimizar la oferta de un servicio que presta una gran labor y que es muy demandado", ha indicado la concejala del área, Begoña León. La edil popular ha defendido que el bienestar de los mayores "es una de las grandes prioridades del equipo de gobierno".
El nuevo contrato sale a licitación por un plazo de dos años, con una posible prórroga de un año más y un presupuesto base de licitación de 446.289 euros. Respecto a la programación, una de las líneas más destacadas es la potenciación de las actividades deportivas, que son las más demandadas por los mayores alicantinos.
Adiós al Servicio de Estancias Diurnas
Un comunicado que llega solo tres días después de que la Junta de Gobierno Local aprobase este martes dar carpetazo al Servicio de Estancias Diurnas (SED) que, desde hace casi 20 años, se presta en la capital de la provincia. El motivo, según el propio expediente, ha sido la falta de financiación por parte del Consell, que ha eliminado la partida del Contrato Programa para los próximos ejercicios.
Desde la Generalitat, en cambio, apuntaron a un cambio en la normativa aplicable, por el que el centro ya no cumplía con las condiciones para ser subvencionado por el gobierno autonómico. El Ayuntamiento, por su parte, avanzó un "rediseño" de los servicios sociales en la plaza América, para integrar en él también al SED, aunque con menos personal y presupuesto.
Unos motivos que no convencen ni a los trabajadores del centro, que lo consideran indispensable y preparan movilizaciones para los próximos días, ni tampoco a los usuarios: "Se me parte el alma, venir aquí me da la vida", señalaba una vecina participante del programa esta semana a INFORMACIÓN.
