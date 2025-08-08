El Ayuntamiento de Alicante salva la subvención para las viviendas de El Portón, pese a los retrasos

El Gobierno concede más tiempo al Ayuntamiento de Alicante para finalizar las obras de El Portón sin perder los 228.000 euros en ayudas asignados al proyecto. El último retraso en los trabajos (que extenderá su ejecución otros 49 días) hacía peligrar la subvención del Plan Estatal de Vivienda, por lo que el ejecutivo local ha solicitado una nueva prórroga del plazo, la segunda. Un balón de oxígeno respecto a una parte de la financiación de un inmueble que lleva casi 20 años esperando ser terminado.

El edificio municipal que el Ayuntamiento de Alicante prevé destinar alquiler social no estará terminado, al menos, hasta final de septiembre. Un contratiempo que habría supuesto también la pérdida de subvenciones estatales por valor de 228.000 euros, al no cumplir con los plazos requeridos para acceder a las ayudas, por lo que el Consistorio reclamó una nueva prórroga que ha sido ahora concedida. Gestaser, la empresa responsable de los trabajos, justificaba el incumplimiento del contrato en "el desvío de recursos humanos" para atender actuaciones de emergencia generadas por la devastadora dana que asoló la provincia de Valencia el pasado año. Además, la mercantil también aludía a retrasos de suministros, falta de mano de obra en el mercado, robos de material y cableado sufridos y la realización de numerosos trabajos no previstos a consecuencia de hacerse cargo de unas obras ya iniciadas por un contratista anterior.

Ahora, en la reunión del Patronato de Vivienda celebrada este viernes, el concejal Carlos de Juan ha mostrado la firma del alcalde del acuerdo para la ampliación del plazo para la ejecución de la promoción de 14 viviendas en alquiler social en El Portón en Alicante dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, quedando acreditada la continuidad de la vigencia de la subvención, según han informado desde el Consistorio.

Choque por el presupuesto

La cita del Patronato, en la que se han aprobado las cuentas del pasado ejercicio, también ha estado marcada por el enfrentamiento entre el PP y el PSOE a la hora de interpretar las cifras.

Por un lado, los populares celebran que la ejecución del órgano gestor fue del 86,79 %, invirtiendo finalmente 4,84 millones de los 5,58 que estaban presupuestados. Sin embargo, los socialistas habían denunciado públicamente un día antes que la ejecución del Patronato era inferior al 50 %, lo que Carlos de Juan ha catalogado de "mentiras" y "manipulación de datos".

Por su parte, la socialista Silvia Castell ha reclamado un informe que evalúe el impacto social de las políticas de vivienda al apreciar que, en la documentación de la cuenta general de 2024, "no se especifica el número de viviendas rehabilitadas ni cuántas familias se han podido beneficiar de las acciones del patronato en 2024".