La izquierda y Vox coinciden en las "carencias" de la Policía de Alicante y piden a Conesa que vuelva a comparecer

La Policía Local consigue algo insólito en el Ayuntamiento de Alicante: poner de acuerdo a la izquierda y a Vox. Eso sí, sobre la mala situación que atraviesa el cuerpo y sus múltiples necesidades y deficiencias. Los grupos han vuelto a trasladar este viernes sus propuestas a la comisión para auditar el servicio, con la mirada puesta en la plantilla y sus materiales, además de pedir que el jefe del cuerpo, José María Conesa, comparezca de nuevo.

Tras escuchar a los representantes sindicales la oposición ha coincidido en que vuelve a ser necesario que el comisario aclare algunas de las dudas que han surgido a los grupos con la intervención de los representantes sindicales. En este sentido, tanto Compromís como Vox reclaman que Conesa (quien ya respondió a las preguntas de los portavoces en junio) participe de nuevo en la próxima reunión.

"Falta documentación"

El PSOE, por su parte, no ve necesario que los mandos sean llamados otra vez. El edil socialista Miguel Castelló aprecia "suficiente" la información obtenida en las comparecencias "para conocer cuál es el estado de la Policía Local, sobre todo de sus deficiencias en cuanto a mandos, número de agentes, estado de los vehículos, infraestructuras y planes de formación".

No obstante, el concejal sí recuerda que su formación lleva esperando la documentación solicitada sobre los recursos humanos del cuerpo desde hace meses, antes incluso de iniciarse la ronda de intervenciones.

Comisión "muy positiva"

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, celebra que las reuniones de la comisión están resultando útiles porque "están quedando negro sobre blanco las carencias de la Policía Local de la mano de los propios agentes", lo que cree que servirá para "poder planificar de manera real y eficaz un catálogo de medidas para los fines descritos previamente".

La concejala de ultraderecha señala que, tras haber escuchado a los representantes sindicales que han expuesto las diferentes necesidades tanto operativas como de medios humanos y materiales de nuestra Policía Local, su agrupación ha solicitado de nuevo la comparecencia del comisario principal jefe, José María Conesa, "con el fin de dar respuesta a una serie de dudas que nos han surgido durante las sesiones de la comisión así como para afianzar distintas de las propuestas que vamos a plantear a modo de conclusiones".

Emergencias sin atender

Algo en lo que coincide Compromís, donde también ven necesaria la participación de Conesa. El portavoz de los valencianistas, Rafa Mas, ha reclamado a su vez la comparecencia del responsable de la base de datos Eurocop, a fin de que informe sobre el sistema de atención de llamadas, el procedimiento mediante el cual se les da respuesta y el número de servicios que se quedan sin atender, con un desglose diario, mensual y anual.

Además, el concejal también ha reclamado la comparecencia de los responsables del mantenimiento de los vehículos, así como diferentes documentos. Entre ellos, informes de seguridad para eventos festivos y deportivos, las multas que se han impuesto por superar los niveles de ruido permitido y las inspecciones y multas a pisos turísticos.