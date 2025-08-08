Estas son las mejores terrazas de la provincia de Alicante según un ranking nacional

Buen tiempo, tardes con amigos y familia que acaban en cenitas de picoteo y mucho tiempo al aire libre. Una de las mejores maneras de hacerlo es en una buena terraza que ofrezca vistas privilegiadas y gastronomía de calidad. Muchos de los locales de Alicante ofrecen los mejores servicios para ello y así lo ha reflejado el ranking de la plataforma líder en reservas online The Fork en la tercera edición de su ranking nacional "TheFork Summer Hits", donde recopilan a los 50 mejores restaurantes con terraza de España. Entre ellos, la provincia de Alicante tiene cuatro joyas gastronómicas con terraza que son las preferidas para disfrutar del verano por los usuarios de la plataforma.

Gastronomía con vistas en Benidorm: D-vora

En pleno corazón de Benidorm, D-vora ofrece un espacio que compina una ubicación privilegiada con una propuesta gastronómica que ha conquistado a locales y visitantes. Tiene una puntuación de de 9,1 en TheFork y un ticket medio de 35 euros, las vistas desde Plaça de Sant Jaume son más que suficientes para disfrutar del día, con D-vora se le suma, además, una propuesta de alta cocina.

Torrevieja y el encanto de Brasserie Phoenix

Junto a la calle Montesinos, en Torrevieja, y en el puesto 28 del ranking nacional se encuentra Brasserie Phoenix con una puntuación de 9,1 y un ticket medio de 34 euros. Este restaurante destaca por su fusión de sabores internacionales y mediterráneos, servidos en una terraza acogedora que invita a relajarse. Es el lugar ideal para quienes desean disfrutar de una cena al aire libre en una ciudad costera con gran ambiente veraniego. Con una carta variada y un cuidadoso emplatado, te da lo mejor del ambiente y de los amantes de la cocina presentada y cocinada con todo el mimo.

Dénia y la propuesta de Nomada

En el puesto 33 aparece Nomada, ubicado en Dénia, con una de las mejores puntuaciones del ranking: 9,6. La Marina Alta es símbolo de excelencia culinaria y saber hacer y este local con sus emplatados y elaboraciones de alta cocina te permiten acceder a la cultura gastronómica de Alicante con la mejor de las vistas: comer y probar el Mediterráneo frente a él. El ticket medio es de 40 euros, según la plataforma.

La Terreta Playa en Playa de San Juan

Cerrando la representación alicantina, La Terreta Playa se ubica en el puesto 48 del ranking nacional. Con una puntuación de 8,8 y un ticket medio de 35 euros, este restaurante ofrece una experiencia relajada junto al mar en plena Playa de San Juan. Su terraza, a pie de mar, es ideal para degustar arroces, tapas y pescados frescos mientras se disfruta del buen tiempo.