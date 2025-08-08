Novecientos pacientes faltan cada día a su cita con el especialista en la provincia de Alicante

El que se dé a un paciente cita con el traumatólogo, el ginecólogo o el neurólogo a seis meses vista, o más, no ayuda contra el absentismo de los enfermos pues hay miles que cada año faltan a la cita de consultas externas. La demora que algunas especialidades sufren en los hospitales de la provincia de Alicante puede estar detrás de más de un olvido ya que a veces pasa mucho tiempo desde que se dio la cita hasta que esta llega, apunta el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz.

El representante del colectivo médico cree que también pueden influir algunas deficiencias en la gestión de la organización de las consultas: su esperanza está en lo que puedan aportar las nuevas herramientas de inteligencia artificial que está incorporando al sistema de salud la Conselleria de Sanidad a través de su estrategia de digitalización. Otra de sus propuestas es que si un enfermo necesita, por ejemplo, tres o cuatro analíticas que le piden distintos especialistas, concentrarlas el mismo día.

Los departamentos de salud de Alicante acaparan casi la mitad de las citas fallidas en consultas externas en la Comunidad

El más elevado

La realidad es que en 2024 se registraron en la provincia de Alicante un total de 248.745 consultas externas (hospitalarias) a las que no se presentaron los pacientes, el 7,96 % del total de consultas citadas, que fueron 3.123.084, según los datos aportados por la Conselleria de Sanidad. Esto supone, de media, que 917 pacientes faltan cada día a su cita con el especialista del hospital. El porcentaje de absentismo hospitalario es el más elevado dentro de la Comunidad Valenciana, que tiene la media en un 6,4 % de consultas fallidas.

En términos absolutos, la suma de pacientes que faltan al año a su cita de consultas externas en la Comunidad es de 569.169, por lo que la provincia, con sus 248.745, acapara casi la mitad (47 %). Y eso que la situación ha mejorado bastante con respecto al año 2023, cuando solo en los diez departamentos de salud alicantinos hubo 335.956 consultas a las que sus pacientes no se presentaron, casi 100.000 más. Fueron el 11,14 % del total, una barbaridad.

En Atención Primaria "se olvidan" de ir a consulta del médico de Familia 275.278 pacientes al año en Alicante y otros 50.672 de ir al pediatra

La gente se olvida mucho menos de ir al médico de Familia, aunque también ocurre. A lo largo de 2024 se programaron en la provincia de Alicante exactamente 7.750.086 consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, pero en 275.278 casos los pacientes no se presentaron. Fue un 3,55 %, bastante parejo a 2023, cuando el porcentaje marcó un 3,69.

También hay niños, o mejor dicho, sus padres, que "olvidaron" la cita con el pediatra. Hasta 50.672 citas se perdieron en la provincia de un total de 1.309.348 programadas, el 3,87 %.

De una agenda de 30 personas con el médico de Familia, cinco no van El absentismo en Atención Primaria es "un problema muy gordo", afirma el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, que es especialista de Familia y trabaja en un centro de salud, San Blas, donde se ha hecho un estudio al respecto. "Casi perdemos un día de cada seis en Atención Primaria por las ausencias. Si en una agenda de 25/30 pacientes diarios (de una época en que no haya saturación) fallan cinco, se desperdicia un día de trabajo cada seis, como quien dice, y sigue pasando". Aunque es cierto que a menudo se suplen los huecos con la atención inmediata que requieren pacientes que llegan de urgencias. "Es un círculo vicioso, un tema de gestión del sistema sanitario, soy muy consciente de esto y por eso recomendamos que se mejora la gestión interna".

Cita online

El absentismo no es problema nuevo pero se ha intensificado, curiosamente, desde que se generalizó el uso de la aplicación móvil GVA+Salut, que permite pedir cita online. "La tasa de absentismo es mayor en personas que piden cita no presencial. Los que se acercan al mostrador cumplen más que quienes solicitan online. Al menos en los centros de salud", afirma Schwarz.

"La tasa de absentismo es mayor en personas que piden cita no presencial. Al menos, en los centros de salud" Hermann Schwarz — Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

La conselleria envía recordatorios en algunos casos de las citas agendadas con SMS, pero para ello hay que tener el teléfono asociado a la tarjeta SIP: hay pacientes que no lo tienen y no pueden recibir la notificación. También se dan casos en que números de teléfono largos como los que utiliza Sanidad con considerados spam por las compañías telefónicas y no llegan ni a sonar a pacientes que están esperando fecha de cita.

Margen de mejora

"Me da la impresión de que tiene mejora con una mejor gestión desde la organización. Son muchas facetas, no solo que el paciente no colabore. Se dan múltiples citas, no se coordinan entre ellas. Vemos que el patólogo pide una, el urólogo otra...", abunda el doctor Schwarz. Por ello es partidario de organizar mejor la frecuentación, que es el número de veces que acuden las personas al sistema de salud en un periodo de tiempo, actualmente alta.

"Si te piden varias analíticas, deben hacerse el mismo día. Así, se evita ir a la persona tres veces, se disminuyen las horas ocupadas y mejora el sistema sanitario". Por ello confía en los sistemas de IA para evitar la repetición de citas, una gestión que corresponde al "aparato administrativo". "Si el sistema detecta que un paciente tiene varias consultas lo ideal es unificarlo pero con las herramientas que tenemos ahora es muy difícil".

"Si el sistema detecta que un paciente tiene varias consultas lo ideal es unificarlo para el mismo día pero con las herramientas que tenemos ahora es muy difícil" Hermann Schwarz — Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

Mejor coordinación

También aboga por una mejor coordinación de Atención Primaria y Hospitalaria para reducir la saturación que, señala, se está produciendo en las Urgencias de los hospitales por patologías menores ya que los pacientes acuden allí ante la saturación en los centros de salud. "Está todo conectado. Las Urgencias hospitalarias no están hechas para eso. La base del funcionamiento del sistema es tener una Atención Primaria robusta pero ahora es el punto débil del sistema porque está desbordada".

En el caso de los hospitales, indica que cada servicio tiene su particularidad, con Cirugía programable al 100 %. "En verano, en ciertas especialidades, se cierran consultas externas y se ha acabado. Eso en Atención Primaria no se puede hacer y genera demora. Estructuralmente, el sistema no da para más".

Schwarz incide asimismo en que la administración sanitaria tampoco tiene contemplada ninguna acción a quienes no acuden a su cita médica de forma injustificada, lo que "daña la asistencia", señala. Aunque también es cierto, afirma, que hay personas que anulan la cita o avisan cuando no pueden ir al médico, dejando el hueco a otros ciudadanos.