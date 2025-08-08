La provincia de Alicante crece más del doble que el conjunto de España en población gracias a la llegada de extranjeros

11.672 habitantes más que hace tres meses, de los cuales 11.240 son extranjeros. Es el aumento poblacional que ha experimentado la provincia de Alicante entre abril y julio de este año, que ha crecido en un 0,57 % en estos tres meses. El porcentaje representa más del doble que la media nacional (0,24 %) y un aumento ligero respecto al conjunto de la Comunidad, que ve ascender la población en un 0,5 % y se convierte en la segunda autonomía que más crece en población, solamente superada por Aragón (0,91 %).

En términos de anualidad, el aumento de población experimentado en la provincia de Alicante entre julio de este año y el mismo mes de 2024 es de 45.762 personas (2,29 %). A su vez, se contabilizan 23.001 habitantes más que en el registro del 1 de enero de este año. De todos ellos, 22.146 son extranjeros: un 96,3 %.

Este fenómeno se traslada a nivel nacional, ya que España alcanzaba a 1 de julio la cifra de 49.315.949 habitantes. Se trata del máximo valor registrado hasta ahora gracias a la incorporación de 119.811 personas, de las cuales 95.277 son extranjeras (casi el 80 %).

La cifra proporcional de extranjeros, por tanto, es más elevada en la provincia de Alicante que en la media nacional y también que la autonómica. El conjunto de la Comunidad alcanza los 5,35 millones de habitantes, un 0,28 % más que hace tres meses. Valencia ha incorporado en estos tres meses 12.104 habitantes (0,44 %) y Castellón 2.955 (0,47 %), por lo que Alicante es la provincia que más ha hecho crecer al conjunto de la Comunidad.