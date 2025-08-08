La provincia de Alicante crece más del doble que el conjunto de España en población gracias a la llegada de extranjeros

La demarcación también contribuye al crecimiento de residentes de la Comunidad, superando también la autonómica

Alicante se consolida como la décima capital más poblada de España.

Alicante se consolida como la décima capital más poblada de España. / HÉCTOR FUENTES

Manuel Lillo

Manuel Lillo

11.672 habitantes más que hace tres meses, de los cuales 11.240 son extranjeros. Es el aumento poblacional que ha experimentado la provincia de Alicante entre abril y julio de este año, que ha crecido en un 0,57 % en estos tres meses. El porcentaje representa más del doble que la media nacional (0,24 %) y un aumento ligero respecto al conjunto de la Comunidad, que ve ascender la población en un 0,5 % y se convierte en la segunda autonomía que más crece en población, solamente superada por Aragón (0,91 %).

En términos de anualidad, el aumento de población experimentado en la provincia de Alicante entre julio de este año y el mismo mes de 2024 es de 45.762 personas (2,29 %). A su vez, se contabilizan 23.001 habitantes más que en el registro del 1 de enero de este año. De todos ellos, 22.146 son extranjeros: un 96,3 %.

Este fenómeno se traslada a nivel nacional, ya que España alcanzaba a 1 de julio la cifra de 49.315.949 habitantes. Se trata del máximo valor registrado hasta ahora gracias a la incorporación de 119.811 personas, de las cuales 95.277 son extranjeras (casi el 80 %).

Noticias relacionadas y más

La cifra proporcional de extranjeros, por tanto, es más elevada en la provincia de Alicante que en la media nacional y también que la autonómica. El conjunto de la Comunidad alcanza los 5,35 millones de habitantes, un 0,28 % más que hace tres meses. Valencia ha incorporado en estos tres meses 12.104 habitantes (0,44 %) y Castellón 2.955 (0,47 %), por lo que Alicante es la provincia que más ha hecho crecer al conjunto de la Comunidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents