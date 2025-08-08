Se mantienen las altas temperaturas en Alicante para este viernes y fin de semana

La ola de calor todavía no llega con toda su fuerza a Alicante, que amanece con unas pocas nubes altas en el cielo y un calor más moderado que en el interior de la Península. A lo largo del día, la provincia presentará temperaturas mínimas de 20ºC y máximas de 35ºC. Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en zonas del interior de Alicante, al igual que en el litoral sur y el litoral norte de la provincia de Valencia. El Ministerio de Sanidad recomienda tomar las precauciones necesarias para que el calor no perjudique la salud, especialmente durante la mañana, cuando el calor será más intenso.

El calor tampoco remitirá por la noche. Aemet indica que algunos municipios de Alicante mantendrán temperaturas próximas a los 25ºC después de la puesta de sol y hasta el día siguiente.

Aemet señala que las temperaturas permanecerán estables el fin de semana en Alicante, pero también advierte que a partir del lunes la provincia experimentará un incremento de las temperaturas y la ola de calor situará algunos municipios por encima de los 35ºC.

El tiempo en Alicante

Alicante presentará cielos soleados y con unas pocas nubes altas durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas serán de 25ºC, mientras que las máximas permanecerán en 32ºC. Se prevé una noche calurosa donde los termómetros marcarán en torno a 25ºC.

El tiempo en Elche

Elche también contará este viernes con cielos soleados y nubes altas. Los termómetros registrarán unas temperaturas mínimas de 22ºC y máximas de 34ºC.

El tiempo en Elda

Sol y nubes altas durante toda la jornada. Elda registrará las temperaturas máximas más altas de la provincia, junto a Orihuela. Los termómetros registrarán entre 20ºC y 35ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, los cielos contarán con unas pocas nubes, que se despejarán hacia el final del día. Las temperaturas se situarán entre los 25ºC de mínimas y los 31ºC de máximas, un grado por encima de las que se registraron el jueves. Por la noche las temperaturas no descenderán por debajo de los 25ºC.

El tiempo en Dénia

A diferencia del resto de la provincia, Dénia presentará cielos nublados por la mañana, mientras que el resto del día el número de nubes se reducirá. Las temperaturas permanecerán en mínimas de 22ºC y ascenderán hasta máximas de 32ºC.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja se prevé un día de sol ligeramente nublado, en el que las temperaturas alcanzarán los 30ºC de máximas, con una brisa proveniente del Mediterráneo que refrescará el municipio. Por la noche, las temperaturas permanecerán cerca de los 25ºC, con un elevado nivel de humedad en el ambiente.

El tiempo en Orihuela

Orihuela presentará temperaturas máximas de 35ºC, de las más altas de la provincia. Durante toda la jornada habrá cielo soleado con nubes altas.