El tráfico en la avenida de Bruselas se reabre un día antes de lo previsto

Fin de la parálisis en la avenida de Bruselas. Los operarios de Aguas de Alicante han conseguido reabrir el tráfico un día antes de lo previsto después de haber conseguido cubrir el socavón que se generó el martes por la tarde, alrededor de las 19:30, tras una fuga de aguas residuales.

La avería, generada en una zona de fuga localizada en la unión entre dos tuberías, pudo ser reparada “con dificultades”, según se informó desde Aguas de Alicante, “ya que el terreno es muy arenosos” y había “presencia de agua”.

El incidente fue resuelto en la madrugada de martes a miércoles y las tareas de higiene se iniciaron a las 6:30 de la mañana de aquel día, cuando también iniciaron los trabajos de baldeo y de limpieza, necesarios tras la inundación que se produjo en la citada calzada, en el tramo que discurre entre las avenidas de San Sebastián y de Santander.

El jueves se ultimaron los trabajos de la última capa de relleno con tierra del agujero, según se informó desde Aguas de Alicante, para posteriormente proceder al hormigonado. La previsión del Ayuntamiento y de la empresa citada era reabrir el tráfico por la mañana después de 24 horas de margen “para que fragüe la obra”. Sin embargo, la reapertura se ha anticipado a las 13:00 horas del viernes.

Acaban las obras en la avenida de Bruselas de Playa de San Juan / Héctor Fuentes

Afectaciones

Los problemas que generó esta fuga de aguas residuales se hicieron notar en la cantidad de agua presente en la calzada, que un vecino llegó a comparar con “un tsunami” en comprobar que el líquido llegó a alcanzar la mitad de las ruedas de los coches. El mal olor desprendido fue sucedido por el ruido de la obra posterior. Los comercios se vieron afectados, llegando incluso a cerrar la tarde del incidente y algunas horas de la jornada posterior.

En los restaurantes más cercanos a la zona afectada, el Ararat y la pizzería Keste, explicaban este viernes por la mañana que han llegado a realizar sólo un 20 % de la facturación que consiguen habitualmente en estos días de agosto.

Rafi Baghdoyan, propietario del primer establecimiento, lamentaba unas pérdidas “inevitables si el tráfico tiene que estar cortado en agosto”. Mauro Falco, dueño del otro establecimiento, se mostraba esperanzado en la vuelta a la normalidad para “recuperar estos días”.

Cristina García, concejala de Infraestructuras, ha resaltado que “los trabajos se han desarrollado a gran ritmo y en un tiempo récord porque se trataba de una avería compleja”, y ha celebrado la “perfecta coordinación” con el refuerzo de los servicios de limpieza y la Policía Local.