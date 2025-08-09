Se avistan medusas en la playa de Muchavista

Las medusas han vuelto a la playa de Muchavista. Este sábado 9 de agosto varios bañistas han alertado de la presencia de medusas de distintos tipos cerca de la orilla.

No es la primera vez que las medusas llegan a esta misma playa. Hace poco más de un año, las conocidas medusas "huevo frito" llegaron a los arenales de la ciudad, como consecuencia de los cambios en las corrientes marinas que empujan a las medusas desde el sur de la península de forma anticipada.

Todavía se desconoce la especie de medusa que ha llegado a Alicante pero se recomienda tener precaución y minimizar el riesgo de picadura. En caso de sufrir una, estos son los pasos y consejos a seguir:

Recomendaciones detalladas:

Salir del agua y evitar tocar la zona: La primera acción es salir del agua para evitar más picaduras y no tocar la zona afectada con las manos, ya que esto podría empeorar la situación.

Lavar con agua salada o suero fisiológico: En lugar de agua dulce, que puede activar los nematocistos (células urticantes), se debe limpiar la zona con agua de mar o suero fisiológico.

Retirar los restos de tentáculos: Con cuidado y usando pinzas o guantes, retira cualquier resto de tentáculo que quede adherido a la piel.

Aplicar frío: Utiliza una bolsa de plástico con hielo envuelto en una toalla para aplicar frío en la zona afectada durante unos 15 minutos. Esto ayuda a reducir la inflamación y el dolor.

Desinfectar la herida: Aplica alcohol yodado 2 o 3 veces al día durante 48 a 72 horas para prevenir infecciones.

No aplicar remedios caseros: Evita aplicar vinagre, amoniaco, orina o frotar la zona, ya que esto puede empeorar la situación.

Buscar atención médica: Si los síntomas son graves, como dolor intenso, dificultad para respirar, mareos o vómitos, acude a un centro de salud o llama a emergencias.

Proteger la herida: Una vez desinfectada, se puede aplicar una crema con antihistamínico para aliviar la picazón y proteger la zona hasta que cicatrice.

Es importante saber que, en caso de picaduras en niños, personas mayores o personas con alergias, es recomendable buscar atención médica lo antes posible.