Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual

El Ayuntamiento de Alicante ha recibido siete ofertas en el concurso para la concesión del Hotel Casa del Gobernador de Tabarca. La adjudicación, que tiene un plazo de 15 años y un canon base de 160.141 euros, ha acabado recibiendo propuestas diez veces superiores, por hasta 1.748.554 euros. Un interés récord, más destacable todavía si se tiene en cuenta que en la actual concesión, adjudicada en 2008, se estableció un canon de 90.000 euros para 15 años, traducidos en 6.000 euros anuales.

Después de que la Mesa de Contratación haya conocido las ofertas, ahora los técnicos municipales deberán elevar un nuevo informe para la clasificación de las propuestas y la adjudicación final. Las empresas que se han presentado al concurso son Poseidón Water Sports S.L., Paladar 2012 S.L., Hotel Boutique Isla de Tabarca S.L (la actual concesionaria), Lunetoile Ocio S.L., Hotel Polamar S.L., Transportes Marítimos Nueva Tabarca S.L., así como la UTE integrada por las empresas Simpro Proyectos S.L.U., Jengibre S.L. y ATM Muhc S. L. El pliego de licitación establece que el único criterio de adjudicación es el precio ofertado, por lo que, de entre las empresa que cumplan los requisitos de participación, la que más dinero ofrezca será la que se adjudique la gestión del hotel.

Recinto de tres estrellas

El actual Hotel Boutique Isla de Tabarca dispone de 15 habitaciones y una categoría de 3 estrellas. La concesión debe mantener estas 15 habitaciones, una de ellas doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar. La categoría es la aprobada actualmente, por lo que si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para cambiar la calificación en función de los servicios prestados.

El inmueble de la antigua Casa del Gobernador que acoge la infraestructura hotelera es un edificio del siglo XVIII rehabilitado para prestar el servicio turístico en Tabarca. El hotel debe permanecer abierto todo el año, sólo podrá cerrar durante tres meses en temporada baja si así lo considera el adjudicatario.

15 años de concesión

La concejalía de Turismo ha precisado que la concesión se concederá durante 15 años sin posibilidad de prórroga, mientras que la que ahora termina se concedió por 10 años. Desde el momento de la adjudicación, que se prevé para el mes de octubre aproximadamente, el adjudicatario dispondrá de un mes para poner en marcha la gestión hotelera.

La última concesión fue adjudicada a una de las sociedades vinculadas a los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, que promovieron la rehabilitación del inmueble y su apertura al público en 2013, tras superar los trámites administrativos y patrimoniales. Durante más de una década, el hotel ha funcionado como uno de los principales alojamientos de la isla.