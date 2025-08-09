Se mantienen las altas temperaturas en Alicante este fin de semana

Se mantiene el aviso de la AEMET de la ola de calor, aunque aún no ha llegado con toda su fuerza a Alicante

El tiempo en Alicante

Alicante presentará cielos soleados durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas serán de 24ºC, mientras que las máximas permanecerán en 32ºC. Se prevé una noche calurosa donde los termómetros marcarán en torno a 23ºC.

El tiempo en Elche

Elche también contará este viernes con cielos soleados. Los termómetros registrarán unas temperaturas mínimas de 22ºC y máximas de 35ºC.

El tiempo en Elda

Sol y nubes altas durante toda la jornada. Elda registrará las temperaturas máximas más altas de la provincia, junto a Orihuela. Los termómetros registrarán entre 20ºC y 35ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, los cielos también estarán soleados. Las temperaturas se situarán entre los 24ºC de mínimas y los 30ºC de máximas.

El tiempo en Dénia

A diferencia del resto de la provincia, Dénia presentará cielos nublados por la tarde y noche. Las temperaturas se situarán entre mínimas de 23ºC y ascenderán hasta máximas de 32ºC.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja se prevé un día de sol ligeramente nublado, en el que las temperaturas alcanzarán los 30ºC de máximas, con una brisa proveniente del Mediterráneo que refrescará el municipio. Por la noche, las temperaturas permanecerán cerca de los 24ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela presentará temperaturas máximas de 36ºC, las más altas de la provincia. Durante toda la jornada habrá cielo soleado con nubes altas.