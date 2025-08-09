Los turistas también descubren Alicante en bicicleta

Recorrer Alicante en bicicleta no es muy común entre los autóctonos. Algunos extranjeros, sin embargo, empiezan a encontrarle el gusto a una costumbre poco arraigada, pero con posibilidades, aunque obstaculizada por la fisionomía de una ciudad en cuesta y que no ha adaptado sus calles a las necesidades de este vehículo no motorizado.

A pesar de las dificultades, hay quien le encuentra el gusto. En los últimos años han proliferado empresas que alquilan bicicletas a turistas. Algunas incluso ofrecen tours por la ciudad para que la descubran sobre dos ruedas sin motor. Quienes más se apuntan a esta aventura son los turistas procedentes del norte de Europa. Los que más hábito tienen de desplazarse con este vehículo.

Hay quien considera que la bicicleta “nos ofrece una mejor visión de la ciudad y de sus paisajes, que son muy ricos”. Lo explica Francisca Peersman, procedente de Holanda y que trabaja como monitora, que considera que sobre ruedas se contemplan con más comodidad “los árboles y las plazas que tiene toda la ciudad, no sólo el centro”. Sin embargo, lo que más le cautiva es la cara del moro del castillo de Santa Bárbara, vista desde la calle de la Villavieja, donde algunos tours hacen parada.

Estos viajes organizados sirven también para explicar la historia de la ciudad. Cees Kortekaas, turista holandés, agradece haber “disfrutado de casi tres horas de tour en bici por Alicante”. Asegura que “en 15 minutos se puede estar en los puntos más interesantes de la ciudad”. Además, este visitante se ha llegado imaginar “como era el Mercado Central antes del bombardeo” o incluso “como era Alicante en la etapa musulmana”.

Juan Ignacio Santisteban, que organiza tours a través de su empresa, defiende que esta actividad “promueve el turismo ecológico y sostenible entre los visitantes de los países del norte, donde la bicicleta es prioritaria al coche”. También destaca “la oportunidad de conocer la ciudad de una forma más humana y más lenta”.

Turistas cruzan a pie, junto con las bicicletas alquiladas, la plaza de Gabriel Miró / Pilar Cortés

A su vez, el responsable de esta empresa considera que la vía verde, que llega a la Albufereta, ofrece “un plus” a los turistas, aunque su corta longitud hace breve el paseo. Uno de los secretos para hacer el paseo más agradable es hacer el recorrido por la mañana, a horas que aún no son punta, y recorrer plazas como Gabriel Miró, el paseo de Canalejas, parte del puerto y “alejarnos del casco antiguo”, que “se recorre en poco tiempo” y no siempre ofrece comodidades.

Críticas

No todo, sin embargo, son elogios entre los usuarios. Ian Farquharson, responsable de otra de estas empresas, indica que sus clientes “se quejan” ante “la falta de conexiones en los carriles bici”, por las interrupciones “de muchas terrazas de restaurantes” y por “la invasión constante de peatones”, que no siempre distinguen la zona habilitada para vehículos de dos ruedas.

Es este el motivo por el que su empresa no organiza tours, ya que “no hay un circuito completo”, pero sus clientes acuden a su local para hacer recorridos cotidianos, especialmente en las zonas costeras, donde muchos de ellos se alojan o frecuentan la mayor parte del día. “La comparación con otras ciudades, especialmente con València, perjudica mucho a Alicante en este aspecto”, afirma Farquharson.

En un tono diferente se expresa Héctor Arana, que dirige otra empresa de alquiler de bicicletas a clientes “que en su mayoría” son holandeses, suizos e irlandeses “que alquilan casi siempre las bicis para hacer deporte o para moverse”. Su negocio se encuentra en Playa de San Juan, una zona “mejor habilitada que el centro” para los desplazamientos. En las carreteras, eso sí, sus clientes “se quejan por el poco cuidado de los coches y de los peatones”.

A pesar de estas complicaciones, hay turistas que le encuentran encanto a pasear por el centro en bicicleta. Nita Welten admite que le cuesta conducir en Alicante “porque está todo en cuesta, pero llegar a la parte alta, a la zona del castillo, merece mucho la pena”, dice esta turista holandesa que vive la experiencia por segunda vez. Su marido, Han Welten, admite que le faltaron “más minutos”, dado que “las calles son estrechas y algunas, como la de las setas”, en referencia a la calle San Francisco, “impiden el paso porque están abarrotadas”. De hecho, en algunos de estos lugares, los ciclistas deben ir a pie para cruzarlos.

Así y todo, este visitante admite que su experiencia en bici por Sicilia “fue peor”. “Quizá conociendo aquello, esto nos parece correcto”, bromea.