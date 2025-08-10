35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan

La odisea de la avenida Costa Blanca vuelve por vacaciones. La amplia vía arterial a la que tantos visitantes llegan para disfrutar del reclamo litoral por excelencia del término municipal de Alicante ve multiplicada la afluencia. Tal como también se multiplica Playa de San Juan, el barrio más poblado de la ciudad, que en estas fechas puede pasar de 30.000 vecinos a alrededor de los 200.000 (sin contar con las zonas adyacentes de la Albufereta y el Cabo de la Huerta).

Eso se hace notar en la congestión del tráfico y en otras realidades visibles en la calzada. Especialmente en el tramo que discurre desde el cruce con la calle Sicilia hasta la glorieta de la Democracia.

Hasta 35 minutos son necesarios para aparcar en esta avenida y en las calles adyacentes en las horas más concurridas. Multitud de coches, motos, taxis y algún autobús ocupan una avenida de dos carriles,uno por cada sentido, con un espacio central para el paso del tranvía. El aspecto amable de las palmeras y otras especies que dan sombra y color contrasta con una sensación de colapso que puede despertar la desesperación del conductor más paciente.

Cuando venimos a trabajar en verano aparcar es una locura. Fuera de temporada se aparca bien Pepe Ripoll — Farmacéutico

«Cuando venimos a trabajar en verano aparcar es una locura. Sin embargo, fuera de temporada se aparca muy bien», relata Pepe Ripoll, un farmacéutico de la zona que explica que a partir de junio intenta estacionar en la cercana avenida de Bruselas, desde donde tarda «7 u 8 minutos» en llegar a su trabajo a pie.

No es la única persona que transmite esta sensación. «En verano el caos es bastante considerable. Vayas donde vayas, el caos es total», explica Rosa María López, que acudía este fin de semana con su familia a bañarse en la playa. López, vecina de Vistahermosa, coge su coche privado para acudir a la playa ante la dificultad que tiene con el transporte público. «Tenemos que coger dos trasbordos de tranvía y nos viene mejor conducir, aunque en verano es fácil estar más de media hora buscando aparcamiento», admite.

En verano el caos es bastante considerable.Vayas donde vayas, el caos es total en Playa de San Juan Rosa María López — Bañista

Por otra parte, vecinos de la zona que utilizan el autobús lamentan que la existencia de un único carril de circulación, unido al incremento del tráfico que se produce en verano, especialmente en las zonas de ocio, provoca dificultades de circulación en este vehículo público respecto a la temporada invernal.

Otro transeúnte de la zona, Pablo Grau, camina con su pareja y con su hijo tras visitar a unos amigos que veranean en la zona. «Nunca me meto en la avenida de Costa Blanca: a la mínima que dos o tres coches salgan te quedas parado». Grau se refiere a los estacionamientos en diagonal habilitados en la calzada, que obligan a los vehículos a aparcar de espaldas, generando más interrupción en el tráfico a la hora de salir.

Nunca entro en la avenida: a la que dos o tres coches salen de aparcar nos quedamos parados Pablo Grau — Visitante

Quejas vecinales

Esta queja ha sido trasladada esde la asociación de vecinos Juntos Avanzamos, presidida por José Caracena, que constata esta dificultad entre los coches que esperan a que otros estacionen o abandonen su aparcamiento en la larga avenida.

A las esperas por el tráfico congestionado se suma el temor ante los posibles accidentes. El dirigente vecinal asegura que en invierno «no hay problema», aunque en verano se multiplica el riesgo. Antes de estas fechas, de hecho, ya hubo dos sucesos en un estrecho margen de días, el 30 de mayo y el 2 de junio.

Irresponsabilidad

En el primero de ellos una mujer de 74 años fue atropellada y aún está convaleciente. Caracena resalta también la dificultad que ocasiona «el ruido de los vehículos al pasar, especialmente por la noche», cuando el ocio invade zonas importantes de esta avenida, ya menos concurrida por el tráfico a altas horas, hecho que permite a los conductores coger velocidades más elevadas de las autorizadas.

Hay peatones que cruzan por zonas donde no está permitido para no andar hasta los pasos de cebra Jimmy Arenero — Hostelero

No todos los problemas, sin embargo, los generan los conductores o el exceso de vehículos que dificulta el aparcamiento. Jimmy Arenero, que trabaja de hostelero en esta calzada, afirma que «hay muchos peatones que cruzan por zonas donde no está permitido para no andar hasta los pasos de cebra». Otro trabajdor de la hostelería, Luis Roberto Alzíbar, reconoce que la zona «es movida» con la presencia de bares y discotecas, pero considera que «a pesar de todo es un sitio en el que se está tranquilo».

La avenida de Costa Blanca es una zona movida, pero a pesar de todo es un sitio en el que se está tranquilo Luis Roberto Alzíbar — Hostelero

El ocio, sin embargo, atrae a veces en actitudes incívicas que tienen como resultado suciedad acumulada en parterres, colillas en el suelo, vasos, cristales visibles a primera hora de la mañana a las puertas de otros establecimientos e incluso conductores que se atreven a marcharse en coche o en moto después de haber bebido.

Pese a estas realidades, hay quien recuerda que en otras zonas de la provincia en las que el ocio es protagonista la convivencia entre los vecinos y los visitantes ocasionales es mucho más difícil.

Tenemos autobuses y parada de TRAM: quien viene en coche a esta zona es porque quiere María José Pérez — Vecina

Y respecto al tráfico, algunos habitantes de la zona, como María José Pérez, concluyenque «al fin y al cabo tenemos autobuses y parada de TRAM: no hay problema en llegar a la avenida de Costa Blanca. Quien viene en coche es porque quiere», asegura antes de cruzar un semáforo para dirigirse a la playa en compañía de otras amigas.

Aparcar entre las obras

Las obras en la avenida de Niza, iniciadas en noviembre, han retrasado su finalización y los aparcamientos de la zona no disponen de la capacidad prevista.

Según José Caracena, de la asociación de vecinos, «a las 8:30 de la mañana ya no hay aparcamiento» en un espacio desde el que el material de obra acumulado se hace visible tras acabar la jornada laboral en una de las zonas más concurridas de Playa de San Juan.