Consumo de alcohol en Alicante: tres de cada cuatro intoxicaciones etílicas en menores de 15 años son de niñas

Las aglomeraciones a las puertas de los locales de ocio de los fines de semana de este verano en Alicante, como las que se pueden registrar en otras poblaciones de la provincia, se mantienen en la vía pública hasta altas horas de la madrugada y dejan escenas preocupantes como graves intoxicaciones etílicas. Hace unos días fue necesario atender a una joven por este motivo y en casos graves acaban en Urgencias, incluso adolescentes.

Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) de 2023, se inician en el consumo de bebidas alcohólicas a los 13,7 años. El porcentaje de adolescentes de 14 a 18 años que admiten haber bebido hasta la ebriedad, de acuerdo a este informe, es de un 42,8 %. Las adolescentes que se emborrachan superan en 10 puntos a los chicos de la misma edad, de acuerdo a este informe.

Los menores de 15 años afectados se ven en Pediatría. «La intoxicación etílica es infrecuente por debajo de esa edad, pero no es excepcional», explica el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Doctor Balmis de Alicante, Javier González de Dios.

El servicio Urgencias Pediátricas del mayor hospital de la provincia, referencia en numerosas especialidades, realizó un estudio al respecto entre enero de 2010 y diciembre de 2023, en el que se contabilizaron 154 casos en un periodo de 14 años, lo que viene a suponer alrededor de un caso al mes de media. Conclusiones: más del 90 % se concentraban entre los 13 y 14 años y tres de cada cuatro eran chicas, lo que corrobora a Estudes.

Imagen aportada por testigos días atrás de una joven con intoxicación etílica en Alicante, que tuvo que ser atendida y trasladada debido a su estado. / INFORMACIÓN

Ingreso hospitalario

«La estacionalidad es superior en verano, posiblemente asociado a los hábitos en época de vacaciones. Y lo que es más llamativo es el incremento de estas consultas desde el año 2020 respecto a años previos», apunta el doctor. De todos, tres pacientes requirieron ingreso hospitalario tras la consulta en Urgencias de Pediatría (uno de ellos en la UCI Pediátrica) «y también detectamos tres pacientes en los que la intoxicación etílica se repitió más de una vez en un corto periodo de tiempo», concluye el doctor, quien aboga por relacionar los datos de atenciones por intoxicación etílica con el total de Urgencias de Pediatría atendidas en su servicio en 14 años.

«En el tiempo que duró el estudio se atendieron unas 520.000 urgencias de pediatría. Es un número muy significativo y es cierto que 154 intoxicaciones etílicas entre medio millón hace que la situación sea relativamente infrecuente, aunque preocupante». Es decir, no le quita un ápice de importancia porque hablamos de menores de bastante corta edad.

En la puerta de Urgencias, cuando llega una persona ebria, hay personal que atiende estas situaciones como hacen con los demás pacientes. El jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Balmis, Pere Llorens, indica que en este servicio se atienden «entre cinco y diez casos de intoxicaciones leves en adultos de viernes a domingo y, entre semana, uno o dos casos diarios, sin que se haya producido un incremento con respecto a otros años».

En cuanto a los menores entre los 15 y los 18 años, dice también que son casos poco frecuentes y se registran uno o dos al mes, asimismo de intoxicaciones leves.

En Urgencias del Hospital Sant Joan d’Alacant se atienden cifras similares, unos tres casos diarios de viernes a domingo, también de intoxicaciones leves en todas las edades. Entre semana hay menos casos, aunque en verano se dan más que en invierno.

Comas etílicos

La jefa de Urgencias de este centro, Elena Díaz, explica que «los efectos del alcohol dependen tanto de la cantidad consumida como del tiempo en que se realiza la ingesta. En la mayoría de ocasiones se trata de cuadros leves que no requieren medicación, pero cuando se trata de intoxicaciones moderadas, en las que la persona presenta mayor somnolencia, hay que estar más pendiente de su evolución y sí que es necesario en ocasiones coger una vía para administrar hidratación y la medicación para controlar los vómitos».

Díaz coincide con Llorens en que los comas etílicos son muy infrecuentes y en ese caso sí que se trataría de una situación de emergencia.

La doctora recalca que «el tratamiento, en caso de necesitarlo, siempre es sintomático, a base de fármacos para frenar los vómitos, hidratación y analgésicos para el dolor de cabeza».

La gran mayoría de casos, coinciden los médicos, se dan en mayores de 18 años. En la franja de edad entre 16 y 18 años, suelen ser los amigos quienes acompañan al menor a Urgencias ante síntomas como gran somnolencia o vómitos. Cuando se trata de menores, siempre se avisa a los padres como estipula la legislación vigente, explican los médicos.

Los menores de 15 años, como decimos, se ven en Pediatría. Se dan entre uno y dos casos mensuales de intoxicaciones etílicas en niños y niñas de entre 12 y 14 años atendidos en este centro.

Según explica el jefe del servicio de Pediatría, Raúl González, «los casos son más frecuentes cuando hay eventos como la Santa Faz o alguna festividad local».

Consecuencias: daño cerebral permanente El director general de Salud Mental, Bartolomé Pérez Gálvez, llama a no banalizar el consumo de alcohol y otras drogas «ya que está demostrado que este consumo causa daños cerebrales permanentes». Recordó que su consumo problemático, así como el de cocaína, se asocia a un riesgo 2-3 veces superior a presentar depresión o ansiedad; y a un incremento del riesgo de intento de suicidio hasta 19 veces mayor.

En Observación

A los menores se les mantiene en Observación en Pediatría durante unas horas y se les administra suero para rehidratarles en caso necesario y raramente requieren mayor nivel de asistencia.

Antes del alta hospitalaria, se habla con las familias para insistirles en que «deben crear un clima de confianza con sus hijos, es fundamental apostar por la educación y en ningún caso por la represión, fomentando los hábitos de vida saludables, como el deporte, y tratando de ser un ejemplo positivo para los hijos».

La Conselleria de Sanidad informó hace unos meses del descenso generalizado en el consumo de sustancias en la Comunidad Valenciana en los dos últimos años, incluyendo los consumos problemáticos de alcohol y de cannabis. El director de la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, interpretó positivamente los resultados de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2024) realizada por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

Consumo problemático

Así, dijo que la Comunidad presenta mejor evolución que a nivel nacional, con un descenso en la mayoría de indicadores: alcohol, tabaco, cocaína, hipnosedantes y analgésicos opioides. Solo en cannabis se produjo un aumento de un 0,2 %. El informe reveló el mayor descenso en el consumo diario de tabaco, un 5,9 %, seguido del consumo problemático del alcohol, de un 1,5 % respecto a 2022, y de un 0,7 % en la ingesta diaria.

A pesar de ello, Pérez Gálvez incidió en que «más de un tercio de la población de la Comunidad Valenciana sigue fumando y un 7,5 % presenta un consumo problemático del alcohol, que se ha incrementado considerablemente entre la población más joven, de 15 a 24 años, lo que continúan siendo unos datos preocupantes».