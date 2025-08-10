DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
Ramón Pérez
Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
La finca donde estuvo la residencia religiosa, abierta en los setenta y que fue también una guardería, lleva más de un lustro abandonada, ha sido saqueada y supone un malestar a los vecinos de un barrio millonario. Más información aquí
Teresa Domínguez
El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
El hasta hace una semana presidente del PSPV ha tratado de quitarse la vida este viernes en el parking del cementerio de l'Eliana, pero ha sido encontrado a tiempo por una persona que ha llamado al 112. Más información aquí
Kike Calabuig
Un Hércules muy serio vence al Murcia y gana el trofeo Ciudad de Alicante
El conjunto de Rubén Torrecilla sigue de dulce en pretemporada y gracias a un gol de Slavy, que se llevó el MVP, suma tres victorias consecutivas. Más información aquí
J. R. Esquinas
Redactor de Elche
Una mascletà vertical de 30 metros abre las Fiestas de Elche con la Cridà
Unas 45.000 personas se concentran en las inmediaciones del Martínez Valero para contemplar el espectáculo pirotécnico de la Gestora de Festejos. Más información aquí
Mercedes Gallego
Redactora jefa de INFORMACIÓN. Especialista en información jurídica.
El Puerto de Alicante insta al Ayuntamiento a que «se abstenga» de dar licencias en su suelo
El Consistorio comunica a la concesionaria del edificio Panoramis que, ante el requerimiento de la Autoridad Portuaria, paraliza todos los expedientes que afectan al complejo, entre ellos el de la Cámara de Comercio. Más información aquí
Lydia Ferrándiz
Redactora de Alicante
Terrazas de bares con vistas a la basura en el Casco Antiguo de Alicante
Vecinos y propietarios de bares del Casco Antiguo de Alicante lamentan el mal olor y la basura desbordada en seis contenedores ubicados en la calle San Pascual, a escasos metros de las mesas y con poco espacio para el paso de peatones. Más información aquí
Amaya Marín
Trabajadores del Hospital Marina Baixa denuncian una plaga de chinches en la zona de los paritorios
Sanidad asegura que "se tomaron las medidas oportunas de inmeditato" y que el área funcionará con normalidad “en las próximas horas”. Más información aquí
Lydia Ferrándiz
Redactora de Alicante
Así puedes ahorrar en el "tasazo" de basura de Alicante
El Ayuntamiento de Alicante ofrece descuentos en el recibo para aquellos alicantinos que colaboren en la recogida selectiva de residuos. Más información aquí
P. Cerrada
Redactor de Sucesos y Tribunales en INFORMACIÓN. Más de tres décadas cubriendo la crónica negra en Alicante.
Detenido por intentar matar a su pareja incendiando su casa con ella dentro en Alicante
Seis personas resultan intoxicadas en el siniestro, entre ellas una familia que ha huido del fuego saltando al otro edificio. Más información aquí
Lydia Ferrándiz
Redactora de Alicante
El nuevo colegio de barracones de Alicante arrancará con obras en marcha
Los futuros estudiantes del CEIP 56 en el barrio Pla-Garbinet iniciarán el próximo curso el 8 de septiembre en aulas prefabricadas mientras continúan unos trabajos de adecuación de la parcela que aún no han empezado y se prolongarán dos meses. Más información aquí
