Proyecto Hombre Alicante atiende a adolescentes con adicción al alcohol y otras sustancias desde los 13 años

El programa Faro de Proyecto Hombre atiende a adolescentes y jóvenes de 13 a 23 años con distintas adicciones. Aunque entre los más jovencitos está al alza la atención por abuso de tecnologías, «ya nos encontramos chavales con 14 años con consumo de alcohol, porros e incluso de otras sustancias», explica Carolina García Muñoz, terapeuta de la fundación.

La exposición temprana al alcohol, a menudo a través de eventos familiares o sociales, contribuye a la normalización de su consumo entre menores, apunta la especialista.

Entre estos profesionales existe preocupación por lo laxo de los controles en la Comunidad Valenciana, una tierra con numerosas fiestas, en las que entienden que se ha normalizado el beber.

Permisividad

«Nosotros la verdad es que no nos lo encontramos tanto enfocado a botellones como a una permisividad de cualquier barraca, fiesta, etcétera, con el alcohol a los menores. Al final esto es un trabajo social para que se prohíba más eso. En Alicante, por ejemplo, se suele consumir más muchas veces en fiestas, discotecas y es que al final el servicio que se ofrece aquí muchas veces es turístico». Así, indica que «personas extranjeras, por esa parte de sociabilizar, al final acaban invitando a consumos a menores sin saber la edad que tienen. Esto pasa mucho con chicas y al final es un adulto el que está mediando».

La terapeuta destaca la existencia de un proyecto de ley que está pendiente y que cuenta con el apoyo de Proyecto Hombre, que pone énfasis no solamente en que se beba alcohol en determinados sitios, en la calle o en el mismo acto del botellón, sino en el consumo de menores y en cómo consiguen el alcohol.

Trabajo con los padres

«Esto al final dice mucho también de cómo estamos a nivel social. Nosotros trabajamos mucho con los padres, hacemos una intervención familiar pero entiendo muchas de las dificultades que tienen los padres a la hora de poner unas normas al menor si luego a nivel social se permite cualquier cosa. O que le vendan (alcohol) ya sea en un bazar, un restaurante o lo que sea».

El objetivo, por tanto, de la ley gubernamental pendiente relacionada con el alcohol es aumentar la responsabilidad de quienes venden alcohol a menores.

Sustancias

A la pregunta de si les han llegado casos de niños por debajo de 13 años, indica que cuando son tan pequeños se pone el foco en los progenitores.

«Sí que tenemos muchas veces consultas de: oye, mi hijo está con sustancias. No especifican muchas veces y trabajamos con los padres. Ya se ve desde más jovencitos que hay algunas conductas que predisponen a que haya esos consumos. Y cuando les preguntas la edad de su inicio suele ser incluso, a veces, antes de los 12 años».

Consumo normalizado

Ahí responden, cuenta la terapeuta, que muchas veces, el primer trago lo ha facilitado un familiar en las fiestas del pueblo. «Con este primer consumo ya al menos hay un contacto, que no quiere decir que en ese momento sea un problema, pero es verdad que muchas veces el contacto lo tienen desde jovencitos, y al final acaba siendo una normalización el me voy de fiesta y se toma alcohol».

Este programa se impartía hasta el año pasado solo en Elche y se ha ampliado a Alicante, por lo que Proyecto Hombre constata un aumento del número de personas en terapia, y no solo jóvenes. También con problemáticas de juego, de tecnologías, «pero hay que decir que el número de jóvenes con conductas adictivas ha aumentado y también las atenciones. Nosotros tenemos demanda en ambos centros».