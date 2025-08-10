Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria

Ya nadie reza de puertas adentro, tampoco se oyen las risas ni las guitarras de los jóvenes que durante tantos veranos decidieron compartir confidencias. Hoy sus instalaciones son el esqueleto de un edificio saqueado hasta el extremo, un montón de escombros y un triciclo que confirma que, pese a todo ello, alguien hace vida en ese enclave tan decadente. La finca donde estuvo la residencia religiosa Stella Maris, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Alicante, lleva más de un lustro abandonada.

La Stella Maris, en Vistahermosa, abandonada y con techos destruidos. / Jose Navarro

En lo alto del barrio de Vistahermosa, rodeada de chalés que en el portal Idealista se venden por entre uno y cuatro millones de euros, el Stella Maris luce desvalijado; a primera vista se detectan colchones y otros enseres ya inútiles en el jardín. Al alzar la vista sobre el robusto edificio que un día fue y que sigue presidiendo, mal que bien, un terreno de más de 5.300 metros cuadrados, apenas se ve un chasis de ladrillos caravista. Los huecos de las ventanas son eso, puros agujeros en la pared, no queda elemento alguno; ni aluminio, ni persianas, ni maderas… Todo ha sido arrancado. De un vistazo, lo que permite distinguir una verja metálica que sí se mantiene útil, el interior del edificio está derruido, los techos han cedido y en las paredes se entreven grafitis furtivos.

La residencia religiosa, sita en el 29 de la avenida Antonio Ramos Carratalá, frente al MediaMarkt, la abrió a principios de los años setenta la congregación Misioneras de Jesús, María y José, unas hermanas conocidas entonces en España como “las monjitas del Jeep” porque a lomos de uno de ellos irrumpieron en Madrid en la posguerra para procurar alimentos y ayuda a los más necesitados. A Alicante llegaron en los sesenta, se establecieron en una finca en Sant Joan que había sido del ministro Eduardo Aunós. Apenas una década después se instalaron en Vistahermosa, una zona todavía alejada de una ciudad que la ha engullido y la ha convertido en uno de los barrios más caros y selectos.

Durante décadas la residencia Stella Maris fue un entorno de luz, un rincón de atención, retiro y solidaridad que funcionó como guardería, desde bebés casi recién nacidos hasta los cuatro años. “Se atiende durante todo el día para que sus madres trabajadoras puedan desarrollar sus labores, sin cuota fija, sino la que cada familia pueda entregar con arreglo a sus ingresos”, anunciaban ellas mismas en la prensa de la época. Al mismo tiempo tenían en marcha una enfermería que atendía a cualquier persona las 24 horas del día. Los fines de semana fue también casa de ejercicios espirituales y convivencias de la práctica totalidad de institutos y colegios de la ciudad (Figueras Pacheco, Jesuitas, Maristas, Agustinos…). Durante el verano, y así estuvo hasta hace una década, la residencia era el destino vacacional de familias humildes. En sus dependencias contaba con una piscina, amplios jardines de impecable césped, cocinas o una capilla. Con el paso del tiempo se convertiría también una residencia de sacerdotes ancianos.

Apecto del interior de la residencia, en 2008. / INFORMACIÓN

Hace aproximadamente un lustro la residencia Stella Maris, cuya placa identificativa todavía resiste en un lateral del edificio (“Misioneras de Jesús, María y José. Stella Maris, año 1971”), fue vendida a un particular. Así lo recalcan las monjas, ya sin presencia en la provincia, pero que atienden telefónicamente desde su casa madre de Madrid. “Conozco perfectamente el edificio del que me habla porque yo viví allí, pero ya no pertenece a la congregación. Que tenga un buen día”. Clara y escueta, una hermana responde así la llamada de este periódico sobre el Stella Maris casi antes de poder formularle las preguntas, dejando conjeturar que es consciente de la decadencia del chalé. No es el único lamento sobre el estado de la finca, en varias páginas de Facebook se cruzan mensajes de gente que pasó allí buenos momentos de su juventud. “Desde que nací hasta el verano de los 15 años pasé dos semanas cada verano, hace 13 del último y tengo un recuerdo impecable, al verlo en ruinas se me ha roto el corazón”, escribe Carmen G. Otro usuario, Mikel A., también escribe una reseña de Google en esa línea: “Se me parte el alma cuando lo veo en un estado tan triste, tenía una energía única”.

Quejas vecinales

Esos mensajes melancólicos se elevan a quejas más trascendentales de los vecinos de la zona. El hecho de que el Stella Maris esté abandonado, y sus dependencias en clara descomposición, provoca que su entorno sea elegido para verter escombros, urinarios, bañeras, colchones, restos de obras… “Esto se ha convertido en un peligro y en una amenaza para nuestra salud”, explica una vecina de la zona, que además recalca que no tienen alumbrado, ni alcantarillado, ni asfaltadas las calles. “Es una guerra perdida con el Ayuntamiento, y si encima le sumas que una finca tan grande esté así, estamos olvidados, como si no pagáramos impuestos como el resto de alicantinos”, señala.

Basura y escombros en la inmediaciones de la Stella Maris. / Jose Navarro

En la actualidad el Stella Maris está ocupado, apenas tres ventanas mantienen su aspecto original, desde una de ellas asoma un peluche y en el porche se reconocen otros juguetes, un radiador y dos sillas de playa. “Ahora vive alguien con el permiso del propietario, no es un okupa o eso nos han dicho”, matiza otro vecino. Sea como fuere, la parcela está en ruinas, en apenas una década ha sido devorada por el vandalismo, desde que las monjas dejaron la finca hasta que el nuevo propietario la compró, el Stella Maris fue uno de los puntos favoritos de la delincuencia. Ahora dos cámaras de seguridad filman cualquier movimiento y un perro ladra enérgicamente ante el merodeo ajeno. El Stella Maris, cincuenta años después de su apertura, espera paciente un nuevo uso.