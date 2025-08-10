EL TIEMPO
Se mantienen las altas temperaturas en Alicante este domingo
Domingo con temperaturas que siguen la tendencia del sábado
Se mantiene el aviso de la AEMET de la ola de calor, aunque aún no ha llegado con toda su fuerza a Alicante
El tiempo en Alicante
Alicante presentará cielos soleados durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas serán de 22ºC, mientras que las máximas bajarán a 31ºC. Se prevé una noche calurosa donde los termómetros marcarán en torno a 24ºC.
El tiempo en Elche
Elche también contará este domingo con cielos soleados. Los termómetros registrarán unas temperaturas mínimas de 22ºC y máximas de 33º, dos grados menos respecto al día de ayer.
El tiempo en Elda
Elda registrará las temperaturas máximas más altas de la provinciaa. Los termómetros registrarán entre 19ºC y 36ºC.
El tiempo en Benidorm
En Benidorm, los cielos también estarán soleados. Las temperaturas bajarán y subirán un grado entre los 24ºC de mínimas y los 30ºC de máximas.
El tiempo en Dénia
Dénia tendrá hoy un día soleado. Las temperaturas se situarán entre mínimas de 22ºC y ascenderán hasta máximas de 31ºC.
El tiempo en Torrevieja
En Torrevieja se prevé un día de sol, en el que las temperaturas alcanzarán los 30ºC de máximas al igual que ayer, mientras que las temperaturas mínimas serán de 23ºC
El tiempo en Orihuela
Orihuela presentará temperaturas máximas de 35ºC, casi las más altas de la provincia. Durante toda la jornada habrá cielo soleado.
