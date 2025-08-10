Se mantienen las altas temperaturas en Alicante este domingo

Se mantiene el aviso de la AEMET de la ola de calor, aunque aún no ha llegado con toda su fuerza a Alicante

El tiempo en Alicante

Alicante presentará cielos soleados durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas serán de 22ºC, mientras que las máximas bajarán a 31ºC. Se prevé una noche calurosa donde los termómetros marcarán en torno a 24ºC.

El tiempo en Elche

Elche también contará este domingo con cielos soleados. Los termómetros registrarán unas temperaturas mínimas de 22ºC y máximas de 33º, dos grados menos respecto al día de ayer.

El tiempo en Elda

Elda registrará las temperaturas máximas más altas de la provinciaa. Los termómetros registrarán entre 19ºC y 36ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, los cielos también estarán soleados. Las temperaturas bajarán y subirán un grado entre los 24ºC de mínimas y los 30ºC de máximas.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá hoy un día soleado. Las temperaturas se situarán entre mínimas de 22ºC y ascenderán hasta máximas de 31ºC.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja se prevé un día de sol, en el que las temperaturas alcanzarán los 30ºC de máximas al igual que ayer, mientras que las temperaturas mínimas serán de 23ºC

El tiempo en Orihuela

Orihuela presentará temperaturas máximas de 35ºC, casi las más altas de la provincia. Durante toda la jornada habrá cielo soleado.