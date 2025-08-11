Alicante activa una campaña contra el ruido, tras cuatro meses sin avances en las ZAS

El Ayuntamiento de Alicante pone en marcha una campaña especial para garantizar el descanso, pero sin noticias de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) que anunció el pasado año. El equipo de gobierno ha asegurado que, tal y como ya anunció el alcalde Luis Barcala en el mes de julio, la Policía Local desplegará a todos sus agentes para atender llamadas por ruido, así como unidades especiales para el control de los veladores de la hostelería y para realizar mediciones acústicas.

Según fuentes municipales, el operativo se desplegará entre las 22:00 y las 8:00 horas y se extenderá hasta el 30 de septiembre de este mismo año. El dispositivo velará por el cumplimiento de la ordenanza municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y contará con la participación de unos 50 agentes del servicio operativo nocturno. El objetivo del gobierno de Luis Barcala es "garantizar el derecho al descanso de los ciudadanos, mejorar la calidad de vida en los barrios y velar por el cumplimiento de la normativa vigente". En este sentido, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha resaltado que "esta campaña se prolongará hasta el final del verano con el objetivo de reducir el número de denuncias en horario nocturno, concienciar a la ciudadanía y a los establecimientos sobre la importancia de respetar los límites sonoros, actuar de manera proactiva y disuasoria en las zonas identificadas como más conflictivas y garantizar la aplicación efectiva del régimen sancionador de la Ordenanza".

Sin avances en las ZAS

La puesta en marcha del nuevo operativo llega un mes después de que el alcalde Luis Barcala anunciase la medida, y tras cuatro meses sin avances en la tramitación de las Zonas Acústicamente Saturadas. Estas medidas contra el ruido, una para el Casco Antiguo y otra para el entorno de la calle Castaños, fueron anunciadas por el equipo de gobierno el pasado año, pero todavía no están en funcionamiento.

Tras su aprobación inicial, el periodo de alegaciones concluyó el 10 de abril. Al proceso se han presentado propuestas "enfrentadas", de acuerdo con el ejecutivo municipal. Desde las peticiones vecinales, que reclaman horarios más restringidos y menos veladores, a las de los hosteleros, que abogan justamente por lo contrario. Desde ese momento, el gobierno popular asegura que trabaja por encontrar el "equilibrio" entre ambas posturas, sin que por el momento ninguna de las dos ZAS tenga fecha prevista de implantación.

Eso sí, según confirmó el vicealcalde, Manuel Villar, la pasada semana, las medidas del Casco Antiguo se encuentran más avanzadas que las de Castaños, por lo que podría iniciarse su tramitación de forma independiente. Además, Villar también abrió la puerta a que estas ZAS sean medidas "temporales", que puedan ser revertidas una vez se solucione el problema acústico para el que están siendo diseñadas.

Mientras, el operativo por incumplir la ordenanza municipal podrá fijar sanciones de hasta 300.000 euros, ya que la normativa local clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, donde las mayores multas pueden acarrear también la retirada definitiva de las licencias o autorizaciones correspondientes. Las infracciones graves se sancionará con hasta 12.000 euros, con posibilidad de suspensión de la licencia ambiental por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y un año, y las leves, con menos de 600 euros.