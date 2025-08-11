Alicante investiga en cáncer de mama, piel, cerebro y linfoma gracias a muestras biológicas

Médicos y científicos de Alicante han avanzado en el último año en la investigación de cinco tipos de cáncer gracias a las muestras biológicas donadas por pacientes vivos que se conservan en el biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (Isabial), centro sito físicamente en el Hospital General de Alicante que depende de la Conselleria de Sanidad.

Esta fundación colabora estrechamente con las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche para promover la investigación de enfermedades en la provincia. Los donantes tienen que firmar un consentimiento informado para que se pueda hacer uso de sus muestras para el estudio científico.

Durante el último año las muestras han permitido avanzar en el conocimiento del tumor cerebral, el cáncer de piel y el de mama, hipófisis (un tumor endocrino dela glándula que está en cráneo) y linfoma.

En total, han permitido la realización de once nuevos proyectos ya que las que no son de cáncer sirven a otros grupos investigación para llevar a cabo estudios sobre enfermedades infecciosas, neurológicas y de endocrinología.

Otra imagen de los congeladores donde se almacenan las muestras de tumores y otras / INFORMACIÓN

Más donantes

Estas instalaciones tienen cada vez más peso pues se ha triplicado el número de muestras biológicas almacenadas en cinco años superando las 157.000, frente a las 51.000 que albergaba en 2020, gracias a la colaboración altruista de 40.466 donantes.

Se han superado las 157.000 muestras biológicas donadas por pacientes frente a las 51.000 que se guardaban en 2020

El material biológico se almacena para posibilitar la función biomédica asegurando los requerimientos éticos, científicos y técnicos que exige la legislación nacional e internacional, tal y como explica la Conselleria de Sanidad.

En la actualidad, dispone de un total de 115 conjuntos de muestras y cada uno de ellos corresponde a una patología. De pacientes de cáncer hay 66.721 muestras, de enfermedades neurológicas 9.354 y de cardiovasculares 2.775 muestras. Asimismo tiene otras 368 muestras específicas de cánceres raros.

De la inmunoterapia a los receptores hormonales Los proyectos sobre cáncer que se desarrollan en Isabial gracias al banco de muestras son "Plataforma inteligente de análisis dinámico de células procedentes de glioblastomas"; "Identificación de biomarcadores predictivos de toxicidad y biomarcadores circulantes en pacientes con melanoma en tratamiento con inmunoterapia"; "Estudio molecular de HHLA-2, TMIGD2 y KIR3DL3 e implicación clínico-patológica en cáncer de mama"; "Relevancia de la activación por glucocorticoides del eje somatotropo en el comportamiento agresivo de los tumores silentes de línea corticotropa"; y "Estudio de la expresión de NCAPH y correlación con Ki67 y receptores hormonales en pacientes con cáncer de mama inmunofenotipo Luminal con tratamiento hormonal perioperatorio". Así como "Mejora del diagnóstico y pronóstico del cáncer cerebral mediante integración de variables multimodales espaciales"; "Relevancia de la activación por glucocorticoides del eje somatotropo en el comportamiento agresivo de los tumores silentes de línea corticotropa"; y "Estudio de las bases moleculares de los linfomas de tipo T. Validación de nuevas dianas terapéuticas frente al linfoma angioinmunoblástico de células T"

Ataxias

De la actividad llevada a cabo durante el último año destaca la creación de un nuevo conjunto de muestras sobre ataxias, que favorecerá la investigación en esta patología. La ataxia es un trastorno neurológico que afecta a la coordinación muscular y el equilibrio. No es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de daño en el sistema nervioso, especialmente en el cerebelo, que es la parte del cerebro encargada de coordinar los movimientos.

La coordinadora del biobanco, Ana Martínez, explica que “el alto volumen de muestras biológicas almacenadas se debe a la aportación altruista de más de 40.000 donantes, que, tras firmar el consentimiento informado, posibilitan la realización de futuras investigaciones”.

“El alto volumen de muestras biológicas almacenadas se debe a la aportación altruista de más de 40.000 donantes" Ana Martínez — Coordinadora del biobanco

La científica añade que “cuando un paciente firma el consentimiento informado, accede a donar muestras para investigación y permite, además, el acceso a la historia clínica, para que se pueda obtener información relacionada con la enfermedad.

Medicina personalizada

Por su parte, la directora científica de Isabial y directora del banco de muestras, Cristina Alenda, ha resaltado “el crecimiento sostenido del biobanco en los últimos años refleja nuestro compromiso con la excelencia científica y la medicina personalizada”.

"El crecimiento sostenido del biobanco refleja nuestro compromiso con la excelencia científica y la medicina personalizada” Cristina Alenda — Directora científica de Isabial

“Esta expansión -ha continuado la directora-, no solo nos permite conservar un mayor volumen y diversidad de muestras biológicas, sino que también abre nuevas oportunidades para impulsar investigaciones de alto impacto que mejoren la salud de la población. Nuestra plataforma se consolida como un recurso estratégico para la investigación local, nacional e internacional”.

Estudio sobre microbioma y la enfermedad de Alzheimer Otros estudios que se están llevando a cabo con las muestras biológicas este año son: "Evaluación de la utilidad clínica de la secuenciación masiva a tiempo real en el estudio del microbioma de los pacientes con infección por la bacteria Clostridioides difficile". Así como "Impacto de las inyecciones intravítreas de Anti-VEGF en la función renal en personas con diabetes y factores asociados: estudio R2TINA"; y "Explorando el potencial de GPM6a como proteína diana para aislar vesículas extracelulares de origen cerebral en líquido cefalorraquídeo de pacientes con alzhéimer".

Congeladores

Las muestras almacenadas se conservan en condiciones específicas. Algunas se guardan a temperatura ambiente, mientras que otras, la gran mayoría, están en la sala de congeladores, que dispone de ocho ultracongeladores para conservar las muestras a -80 grados. También hay material biológico que se conserva a -200 grados con nitrógeno líquido.

Equipo del biobanco del instituto Isabial de Alicante / INFORMACIÓN

Este recurso está integrado en la Red Valenciana de Biobancos, que es una estructura cooperativa regional en la que se comparten recursos técnicos y proporciona soporte a nivel de gestión.

El material biológico se conserva a entre 80 y 200 grados bajo cero con nitrógeno líquido

Además, forma parte de la Plataforma ISCIII Biomodelos y Biobancos, que tiene como objetivo proporcionar soporte científico-tecnológico avanzado a la investigación biomédica en España.