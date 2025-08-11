Un Alicante que pasa el verano a la fresca

El sol empieza a perder la fiereza con la que irradia a Alicante hacia las 19:00 horas. Momento oportuno en el que ya varios vecinos han empezado a reunirse entorno al banco de todos los días, en la plaza San Juan de Dios de Campoamor. Conforme llegan, van sacando sus sillas, que guardan entre una palmera y un muro. Otros ya vienen en su asiento, ayudados por sus cuidadoras. El elenco se va ampliando con el pasar de los minutos, y ya están todos para su cita diaria con una costumbre más vieja que ellos: salir a la fresca.

Realidad habitual de todos los pueblos de España, que se siente muy propia en la Comunidad Valenciana, pero que ha quedado reducida en las ciudades, como Alicante, por una mezcla de razones físicas, culturales y generacionales.

Dos vecinas a la puerta de su casa en la calle María Guerrero, del tradicional barrio de San Gabriel. / PILAR CORTES

Antes de que arquitectos, urbanistas, políticos y periodistas hablasen de los usos del espacio público, la gente ya tenía claro que la calle era suya también. Tan sencillo como sacar una silla a la puerta de casa, una mesa, que se sumen los vecinos... Hacer comunidad por sí sola, de forma espontánea.

Comunidad en torno a unas sillas en Campoamor

Eso es lo que ocurre en la plaza San Juan de Dios. Curioso enclave, no en pleno centro, pero sí bastante dentro del núcleo urbano, rodeado de edificios y junto a una avenida transitada. Allí se juntan desde hace ya años varios vecinos, todos mayores, a compartir tiempo, compañía y risas, muchas risas. Entre ellos hay confianza y cariño, como dicen, esta es su «segunda familia». Apenas al llega saluda Serafina Andorrá, a quien llaman «la alcaldesa» porque es quien organiza las actividades y la tesorería del grupo.

En la plaza San Juan de Dios se reunén hasta unos quince vecinos a compartir las tardes

Sí, tesorería, porque entre todos han comprado un nuevo altavoz para su hora de baile, lo que demuestra que salir a la fresca no significa solamente jugar al parchís.

«Hemos juntado dinero para un altavoz, a ver si también juntamos más y nos vamos a Benidorm», bromea Fidel Pérez, quien consigue arrancar una risa al grupo en cada una de sus intervenciones. «¡Al caribe mejor!», añade otro, y la risa continúa. «Aquí nos acompañamos, lo pasamos bien y salimos de casa, donde las tardes son muy largas», explica Andorrà.

Loreto Berajano las acompaña, al igual que otra cuidadora, conformando el dúo más joven del grupo. «Hace unos meses murió un vecino, Pepe, y unos días antes le celebramos su último cumpleaños, éramos casi treinta», recuerda junto a Andorrà. También añade que «el domingo quizás es el día que menos venimos, hay muchos que pasan el día con sus hijos».

«Nos acompañamos, lo pasamos bien y salimos de casa, donde las tardes son muy largas» Serafina Andorrá — Vecina de Campoamor

Todos sentados, se emocionan cuando ven llegar a un integrante más. «Aquí viene ‘la sargento’, ella sí que querrá hablar para el periódico», comentan. Y habló, pero hizo valer su mote al ser inflexible con que no quería ver publicado su nombre. Confiesa llevar cincuenta años en el barrio y alegrarse cada tarde con este grupo de «viudos y viudas». «Aquí todos somos de segunda mano», bromea de nuevo Pérez para disfrute de sus vecinos. Más que salir a la fresca, entran en un espacio de comunidad donde hallan una respuesta a la soledad.

Pero este grupo organizado de vecinos de Campoamor no son los únicos de la ciudad que disfrutan de salir a la fresca. Otros barrios alicantinos de solera también son testigos de quienes aún conservan esta costumbre.

En las calles de Albufereta

En Albufereta, justamente en el centenar de casitas que conforman la colonia veraniega, situada junto al polideportivo, la escena de las sillas a las puertas de casa son algo habitual del día a día, aunque eso sí, mucho menos de lo que llegaron a ser en el pasado.

Enriqueta Muñoz rememora que «antes podíamos estar hasta la una de la mañana todos a la fresca, con cenas de sobaquillo y los niños jugando, ahora solo estamos personas mayores». Todo a pesar de que quizás no haya un sitio más idílico para sentarse a la puerta de casa que estas pequeñas veredas peatonales de viviendas unifamiliares.

A este grupo, de unas cinco personas mayores, les acompañaba un «relativamente más joven» yerno que viene principalmente en verano. «La gente joven tiene otro ritmo de vida, no se valora ver pasar el tiempo. Posiblemente mi mujer y yo seremos los únicos que salgamos a la fresca», añade el bejamín del grupo.

«Antes podíamos estar hasta la una de la mañana todos a la fresca y los niños jugando» Enriqueta Muñoz — Vecina de Albufereta

¿Será acaso que esta costumbre es algo inherente a la edad, que se adquiere con los años? Dicen que no, ya en su juventud ellos salían a la fresca. «Siendo más jóvenes esto era todos los días en verano, se está mejor afuera que en casa», explica Paquita Rovira. «Pero ahora aquí los nuevos vecinos son todo parejas jóvenes y ellos prefieren estar en su espacio privado», añade.

Grupos de personas, disfrutando del final de la tarde a la fresca en la calle Eneas de la Albufereta. / Pilar Cortés

Un cambio en las costumbres que, entonces, apunta a ser generacional y no solo ocasionado por las condiciones físicas de la ciudad. En Campoamor, donde las calles estrechas están ocupadas por los coches y todos viven en edificios, los vecinos que quieren salir a la fresca se han arreglado para tener sus sillas esperándoles en una plaza. En Albufereta, donde sentarse a la puerta de casa es un privilegio concedido, sin tráfico rodado y con la vivienda a la altura de la calle, hay muchos nuevos vecinos que no se suman a la tradición, por más positiva que pueda ser.

Y lo es. Convierte la calle en un espacio de encuentro, no de simple paso;un lugar de caras y voces conocidas. La «sargento» de la plaza San Juan de Dios hablaba con su vecina Berajano sobre que, al salir por el centro de la ciudad, todo lo que se escucha es «‘merci’ y ‘hello’». Berajano le respondía que Alicante cada vez se parece más a Madrid y a Barcelona, a las grandes ciudades, con todos sus problemas,y la impersonalidad es uno de ellos. Quizás, el regreso a las buenas tradiciones pueda ofrecer alguna solución.