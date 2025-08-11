Altozano se prepara para sus grandes días de fiestas de Moros y Cristianos

Llegan los días más intensos de las fiestas de Altozano. El barrio alicantino, uno de los que celebran Moros y Cristianos en el término municipal (también lo hacen en San Blas, Villafranqueza y El Rebolledo), vivirá desde este martes las jornadas de más movimiento tras el Avís y el pregón que se celebraron el sábado y de los actos solidarios y el concurso de paellas del domingo.

En concreto, este martes 12 de agosto tendrá lugar la Retreta, el tradicional desfile humorístico de disfraces en el que participan todas las comparsas. Comenzará a las 21:00 y, como novedad, se celebrará el primer día de los grandes de la fiesta, y no el último, tal como ha ocurrido habitualmente. Sí que se mantendrá la tónica del año pasado en materia de disfraces, con cada uno de los bandos de la fiesta luciendo el mismo tipo de indumentaria: las cinco comparsas moras irán de vaqueros y las siete cristianas de indios.

El día siguiente, el miércoles 13 de agosto, tendrá como primer acto el desfile infantil en la avenida Conde de Lumiares (donde está habilitado el castillo) desde las 8 de la tarde. Una hora después se celebrará la Embajada Infantil, un acto en el que Altozano ha sido pionero dentro de Alicante para dar protagonismo a los más pequeños en la fiesta. Seguidamente, a las 22:00, se representará la Embajada Mora con disparo de arcabucería.

Maribel Valero, presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de Altozano / Pilar Cortés

Evitar el calor

También en horario de tarde, “para evitar las horas de más calor”, se celebrarán los actos del jueves 14 de agosto. A las 19:15 se hará el recorrido de la Entrada de Bandas entre el castillo y la avenida Pintor Baeza, mientras que la Entrada Mora comenzará a las 20:00 con la participación de ambos bandos. Este año la Capitanía la ostenta la Comparsa Tuaregs.

Según Maribel Valero, presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de Altozano, las entradas en las fiestas de este barrio “siempre habían sido los días 13 y 14 de agosto”. Sin embargo, este año se intenta “hacer coincidir esas fechas con vísperas de festivos, festivos o fin de semana”. Es por ello que el 14 se celebra la Entrada Mora y el 16 la Cristiana, dos de los desfiles más solicitados por los asistentes.

Antes, el día de la Asunción, el viernes 15 de agosto, se desarrollará la Embajada Cristiana a partir de las 10 de la noche, tres horas después de haberse llevado a cabo la que probablemente sea la cita más emotiva de estas fiestas: la procesión en honor a la Virgen de la Asunción y la ofrenda de flores. Se da el caso que este año se ha podido restaurar esta representación religiosa, “por primera vez de manera oficial desde su bendición en 1947”, explica José Luis Valero, delegado de cultura de la Federación de Moros y Cristianos de Altozano, que también recuerda que el jueves 14, tras la Entrada Mora, se celebrará la Alborada a la Virgen en la parroquia de San Pablo.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Altozano están catalogadas como de "Interés Turístico Provincial" y se llevan celebrando en Alicante desde hace 73 años.