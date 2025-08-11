Alicante actúa en los barrancos ante futuras lluvias pero se desentiende de las desembocaduras

Nueva actuación en los barrancos de Alicante, ante posibles futuros episodios de lluvias torrenciales. El Ayuntamiento ha realizado labores de limpieza y desbroce en el barranco de Agua Amarga aunque, al igual que en las últimas ocasiones, estas no han afectado a la desembocadura. Unos trabajos que han vuelto a avivar el debate de los últimos años sobre a quién corresponde dicho tramo: el Consistorio y Costas se señalan mutuamente.

Este mismo lunes, operarios de Netial, la empresa concesionaria del servicio de Limpieza, han actuado en el tramo situado entre la avenida de Elche (N-332) y las instalaciones de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Allí, se ha efectuado tanto la retirada de residuos, enseres y demás basura presente en el cauce, como el desbroce de algunas especies naturales que afectaban al correcto funcionamiento del canal.

Según fuentes municipales, los trabajos se enmarcan dentro de lo rutinario, después de que la nueva contrata de limpieza incluyese "limpiezas de los cauces en zona urbana" durante al menos dos veces al año, de lo que se desprende que también se procederá al reacondicionamiento del barranco de Las Ovejas. Pese a ello, los vecinos de la zona lamentaban este lunes que se trata de la "gran olvidada" en cuanto al mantenimiento. "Por aquí no ha pasado nadie, no hay más que ver cómo huele el agua", apuntaba un residente a INFORMACIÓN señalando hacia el cauce.

Un vecino pasa junto al barranco de las Ovejas, en el sur de Alicante, este lunes. / Jose Navarro

Estas actuaciones se tratan de programar para ejecutarse antes de los periodos en los que hay más probabilidad de que se produzcan lluvias torrenciales.

Nadie limpia las desembocaduras

En lo que sigue sin haber acuerdo es en cuál es la administración competente para limpiar la desembocadura de estos barrancos. La unión entre los cauces y el mar supone el punto más conflictivo, ya que es allí donde el agua presenta una mayor profundidad, y son necesarios medios especiales para llevar a cabo la tarea.

Al respecto, el Ayuntamiento ha sostenido en los últimos años que debe ser el Servicio Provincial de Costas quien se ocupe del tramo final de los cauces. "Sin entrar en discusiones de si nos corresponde o no nos corresponde, hemos hecho nuestro trabajo y lo que falta ahora mismo o depende de la Confederación o depende de Costas", señaló el alcalde, Luis Barcala, en diciembre del pasado año. Por su parte, el vicealcalde, Manuel Villar, recordó que, en esos puntos, la limpieza "hay que hacerla desde el mar y el Ayuntamiento no tiene medios para ello".

En cambio, desde Costas no solo defienden que debería ser la administración local la que acometa dicha actuación, sino que argumentan que ya lo hizo en el pasado: un comunicado municipal del año 2022 anuncia una propuesta municipal que contemplaba "una actuación en cuatro tramos con diferentes niveles de intervención". El primero de dichos tramos se situaba, de acuerdo con el propio comunicado, "entre la desembocadura y la calle Paraguay".

Sobre las competencias, fuentes del organismo dependiente del Gobierno consultadas por este diario insisten en que debe ser el Consistorio quien adecente la zona. De hecho, en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo se puso de manifiesto que "en ningún caso corresponde a Costas velar por la capacidad hidráulica de los cauces", ya que, de acuerdo con el artículo 28.4 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, "corresponderían a la Administración local aquellas actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas".