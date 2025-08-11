Cambios en estos autobuses urbanos de Alicante por los Moros y Cristianos de Altozano
Vectalia ha comunicado que las líneas 4 y 13 cambiarán su recorrido habitual
La celebración de los Moros y Cristianos de Altozano afectará al recorrido habitual de las líneas 4 y 13 del bus urbano de Alicante. De este modo, desde el martes 12 de agosto hasta el próximo sábado 16 de agosto, el recorrido de estos autobuses cambiará tanto en sentido centro como en sentido Tómbola y Villafranqueza.
Cambios en los recorridos:
- Sentido centro:
Desde Gran Vía Colombia, continúan por Av. Maestro Alonso y Av. De Jijona donde recuperan sus recorridos habituales.
- Sentido Tómbola y Villafranqueza:
Desde Av. De Jijona, continúan por Av. Maestro Alonso, Gran Vía Colombia donde recuperan sus recorridos habituales.
Paradas suprimidas
Tal y como ha comunicado Vectalia, quedan suprimidas las paradas de bus de América-Segarra, Plaza América, Hospital-Baeza y A. Guixot.
Las paradas provisionales serán: Alonso-Devesa, Hospital-Alonso, Hospital Gran Vía, Gran Vía-Benisaudet en el sentido que se indica en el mapa superior.
- 35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
- A la playa contra la soledad en Alicante
- Golf, playa y peces gordos en Campoamor
- El TRAM de Alicante: muchos más pasajeros, pero menos vehículos que hace cuatro años
- Novecientos pacientes faltan cada día a su cita en los hospitales de la provincia de Alicante
- Cuatro sindicatos convocan huelga de dos horas del profesorado de FP el primer día de curso