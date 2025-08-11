Cambios en estos autobuses urbanos de Alicante por los Moros y Cristianos de Altozano

La celebración de los Moros y Cristianos de Altozano afectará al recorrido habitual de las líneas 4 y 13 del bus urbano de Alicante. De este modo, desde el martes 12 de agosto hasta el próximo sábado 16 de agosto, el recorrido de estos autobuses cambiará tanto en sentido centro como en sentido Tómbola y Villafranqueza.

Cambios en los recorridos:

Sentido centro:

Desde Gran Vía Colombia, continúan por Av. Maestro Alonso y Av. De Jijona donde recuperan sus recorridos habituales.

Sentido Tómbola y Villafranqueza:

Desde Av. De Jijona, continúan por Av. Maestro Alonso, Gran Vía Colombia donde recuperan sus recorridos habituales.

Paradas suprimidas

Mapa de los cambios y paradas suprimidas de las líneas de bus por las fiestas de Altozano. / INFORMACIÓN

Tal y como ha comunicado Vectalia, quedan suprimidas las paradas de bus de América-Segarra, Plaza América, Hospital-Baeza y A. Guixot.

Las paradas provisionales serán: Alonso-Devesa, Hospital-Alonso, Hospital Gran Vía, Gran Vía-Benisaudet en el sentido que se indica en el mapa superior.