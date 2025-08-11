Vecinos de Colonia Requena siguen denunciando la "dejadez" que sufre el barrio seis meses después de la muerte de Antonio Colomina

Hace ya medio año que Antonio Colomina desapareció tras días en el hospital después de un accidente de tráfico. Quien fuera presidente de la Asociación de Vecinos de Colonia Requena era, a su vez, el alma de uno de los barrios más vulnerables de Alicante, inmerso en el corazón de la Zona Norte y presente constantemente entre las entidades que intentan compensar el deterioro de las zonas más empobrecidas.

Ana María Galiana, su viuda, que ahora regenta con sus hijos el bar El Loro que Colomina y su familia utilizaban como nodo de acción vecinal, reconoce que "lo llevamos como podemos”, aunque no han dejado de abrir el bar, que es “lo que a él le hubiera gustado”.

Seis meses después del suceso, que animó a los vecinos del barrio a llenar de flores la puerta del bar citado en recuerdo al dirigente vecinal, en Colonia Requena “seguimos luchando por lo que él luchó”, dice Galiana. Los motivos de esta batalla son “la dejadez de las calles y de las fachadas, el descontrol con la basura y la necesidad de vigilancia”. Según esta hostelera, “el barrio necesita una revisión de fondo”.

Para llevar a cabo esta revisión, o al menos para proponerla, la Asociación de Vecinos de Colonia Requena está en vías de una renovación que no parece sencilla. Galiana afirma que ha sido propuesta como presidenta para realizar un relevo natural de su marido, pero está “cansada”. “Cuando había cuestiones vecinales nos hacíamos cargo del bar y él salía. Ahora no podemos dejar el bar desatendido para acudir a otras cosas, y eso se está notando mucho”, relata.

Trabajo por hacer

La ausencia de Colomina se hace notar entre los vecinos y también entre las asociaciones solidarias. José Vicedo, de la entidad Volk2, que reúne a voluntarios que se dedican a combatir la exclusión social entre las familias, asegura que el dirigente vecinal “era el alma del barrio, el que ponía el coraje y el empuje”. Aunque apunta que “él sólo no podía abordarlo todo, actuaba como locomotora y marcaba el camino”.

El barrio necesita una revisión de fondo Ana María Galiana — Viuda de Antonio Colomina

Sin el dirigente vecinal las asociaciones siguen “trabajando en el reparto de alimentos, en el refuerzo escolar, en la lucha contra la soledad de las personas mayores o en la alfabetización en español para extranjeros”, pero Colomina “era quien conocía a quien debíamos llamar en cada momento”.

Pese a esta ausencia, las personas consultadas aseguran que Ana María Galiana “ha heredado la agenda” de su difunto marido, “sabe donde acudir y tiene las ideas muy claras”, dice Vicedo, quien también considera que “la mendicidad es el principal problema a atajar en este barrio”, donde “hay personas que duermen en la calle y faltan infraestructuras e inversión: la dejadez es muy dura”, lamenta, mientras critica la “falta de voluntad institucional”.

En Colonia Requena hay personas que duermen en la calle y faltan infraestructuras e inversión José Vicedo — Miembro de la asociación VolK2

Gabriel Sánchez, también vecino de los alrededores del barrio, es uno de los miembros más visibles de la Kali Nord, la peña de animación del Lucentum, implicada en proyectos deportivos de inclusión para los vecinos más pequeños de este barrio. Él mismo considera que desde que faltó Colomina “la limpieza de las pistas deportivas no es tan recurrente”, ya que “él hacia mucha presión a los políticos”.

Desde que faltó Colomina la limpieza de las pistas deportivas no es tan recurrente Gabriel Sánchez — Miembro de la peña Kali Nord

En un sentido similar se expresa Amalia García, voluntaria de Mensajeros de la Paz, entidad vinculada a la capilla María de Nazaret y que expresa “el respeto tan grande” hacia su viuda, Ana María Galiana, por la tarea que e está llevando a cabo. Sin embargo, sin Colomina “en el barrio se ha notado cierta paralización, porque su manera de involucrarse es irrepetible”. Rosa María Prieto, de Cáritas, recuerda también la labor de Colomina “a la hora de garantizar seguridad y evitar” algunas prácticas de venta ilegal, mientras que Rafael García, de la Sociedad Benéfica Constante Alona, valora el esfuerzo de la familia en la actualidad, sin dejar de destacar que “la ilusión de Antonio era lo que nos ponía en marcha”.

Sin Colomina en el barrio se ha notado cierta paralización Amalia García — Voluntaria de Mensajeros de la Paz

Tras su fallecimiento el Ayuntamiento de Alicante se comprometió a dedicar el nombre del dirigente vecinal a un espacio que aún no ha sido inaugurado. El nombre de Antonio Colomina, sin embargo, figura en las aplicaciones web de mapas. Se trata de un parque adyacente a la calle Turquesa, arteria que rodea el barrio. Un olivo joven es el protagonista junto a la suciedad que lo rodea. “No hay rotulación, no hay limpieza, nadie ha venido a inaugurarlo. No es lo que se merece el recuerdo de Antonio”, dice su viuda con aflicción.