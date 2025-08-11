Educación instalará placas fotovoltaicas en la Escuela Superior de Diseño de Alicante

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha comenzado a instalar placas fotovoltaicas en sus edificios de la Comunidad Valenciana para mejorar la eficiencia energética, contribuyendo así a la mejora del medio ambiente y la reducción de la huella de carbono. El Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas ISEACV ha instalado paneles solares en la Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia y en la de Alicante, ubicada en Ciudad Jardín, también se van a poner paneles solares y se mejorará el aislamiento térmico.

Otras obras en marcha afectan al edificio principal y el archivo del Complejo Administrativo Campanar 32, en València. La finalidad de este proyecto es mejorar la eficiencia energética, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono. La previsión es que esta instalación esté finalizada en el último trimestre de 2025.

La previsión es terminar estas modificaciones que se pagan con fondos europeos en el último trimestre de este año

Fondos NextGenerationEU

La instalación de estas placas se enmarca en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno y financiado con los fondos NextGenerationEU.

El coste total de este proyecto asciende a 498.414,58 euros, de los que 411.912,58 son fondos MRR.

El objetivo de esta actuación es reducir los costes de la factura eléctrica mediante la generación de su propia electricidad a través de instalaciones fotovoltaicas, siendo así respetuosos con el medio ambiente.

Mantener los consumos

De este modo, la electricidad producida por los módulos fotovoltaicos en la cubierta será consumida en el interior de la edificación. No se va a desconectar de la red de distribución eléctrica, por lo que en los momentos en que la energía autoproducida sea insuficiente para mantener todos los consumos, se utilizará la red eléctrica convencional, ya que ambas fuentes de suministro pueden trabajar simultáneamente para casos, por ejemplo, de apagones.

Cuidado del medio ambiente

Desde la Conselleria de Educación, en su compromiso con el cuidado del medio ambiente, se están llevando a cabo diferentes actuaciones de rehabilitación energética. De igual manera se van a realizar actuaciones de sustitución de la iluminación y mejora acústica en el complejo administrativo Campanar 32.

Asimismo, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para cumplir los requerimientos en relación con la salud laboral de sus empleados, ha apostado por un sistema de fuentes de ósmosis para el suministro de agua potable, sustituyendo las botellas de agua.

Se trata de un sistema más respetuoso con el medio ambiente, al reducir la huella de carbono y minimizar los residuos plásticos y, conforme al objetivo de desarrollo sostenible para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos previsto en la Agenda 2030, proporciona agua para consumo humano para el personal.