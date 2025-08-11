Jacinto Maltés, la calle del hombre que nunca existió

No luchó por ninguna causa justa, tampoco fue un político ejemplar, ni un deportista notable, ni siquiera un alicantino que dedicó su vida a ennoblecer su ciudad. Jacinto Maltés simplemente no existió nunca; sin embargo, Alicante le homenajea en su callejero desde 1920. Ésta es la historia de una calle que lleva más de un siglo honrando a un fantasma, ésta es la historia de un error.

En 1920 el concejal Juan Llorca Pillet, encargado de alumbrados, cárceles y cementerios en el gobierno de Antonio Bono Luque, pidió formalmente el cambio de nombre de varias calles del barrio de Carolinas. Una de ellas se pretendía que fuera para el sacerdote Juan Bautista Maltés, el autor de Ilice Ilustrada, un libro de historia de Alicante escrito en el siglo XVIII. Sin embargo, la petición del concejal incluyó el primero de una serie de errores que hasta hoy perduran de manera impasible: “una calle para Jacinto Maltés”. Sin cotejo ninguno, el Ayuntamiento aprobó la propuesta y ese mismo año la calle de la Rosa pasó a ser la de Jacinto Maltés.

Consciente o no de su error, el Ayuntamiento, siete años después, dedicó otra calle, esta vez en el Casco Antiguo, al Padre Maltés, pero no subsanó la equivocación de la vía del barrio de Carolinas. De esta manera a partir de 1927 y hasta la actualidad el callejero de Alicante tiene una calle para el Padre Maltés y otra para el inexistente Jacinto Maltés. Tal fue el volumen del error y el desconocimiento en torno a esta calle y a su inexistente homenajeado, que Gonzalo Vidal Tur, otro sacerdote y un estudioso de la historia de la ciudad, publicó en su Alicante: sus calles antiguas y modernas de 1974 que Jacinto Maltés era el hombre propietario de los terrenos de aquella zona, que los cedió de manera altruista al consistorio. Y así sigue explicado en la placa que informa sobre el nombre en la misma calle. “Desconozco de dónde pudo sacar esta información el cronista, pero es errónea”, asegura Alfredo Campello, de Alicante Vivo y descubridor recientemente de éste y otros gazapos que circulan por el callejero y que se pueden consultar en su Los nombres de las calles de Alicante, Barrio de Carolinas.

La calle Padre Maltés, en el Casco Antiguo, renombrada así desde 1927. / Pilar Cortés

El nombre de Jacinto Maltés, pese a ser erróneo, lleva arraigado en Carolinas más de un siglo y aquella calle perpendicular a Poeta Zorrilla forma parte desde entonces del día a día de sus vecinos hasta tal punto que durante años, y hasta hace bien poco, hubo un horno que respondía al nombre de Pastelería Jacinto. El nombre de la vía sobrevivió al revisionismo del cambio de rótulos que experimentó la ciudad durante el tripartito y también al que acometió el Partido Popular. Ya nadie se acuerda de la antigua calle de la Rosa. “Hay más cosas que cambiar primero en el barrio, no conocía la historia pero me hace hasta gracia”, indica Pascual Verdú, un vecino preguntado por el asunto.

Otros deslices en el callejero

El mismo día de 1920 se rotuló también en Carolinas otra calle de manera errónea. Se eliminó del mapa la calle de la Calera y se rindió homenaje al General Serrano en otra confluencia con Poeta Zorrilla, pero aquel militar ya tenía una calle entre Maisonnave y la actual avenida de la Estación. “Jacinto Maltés y General Serrano, dos errores juntos y que todavía siguen en el callejero”, lamenta un Campello que apuesta por que Alicante recupere el nombre de la Calera, que recordaba la cantera de cal para fabricación de ocres que había en la zona. Para Jacinto Maltés también tiene solución: “Podría ser la calle Padre Lorenzo López, que fue coautor de aquella publicación, Ilice ilustrada, con la que comenzó un error que perdura 105 años".