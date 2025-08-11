Lavapiés disuasorios en la playa de San Juan

Cada detalle de los destinos turísticos con vocación de atracción generalizada es importante. No es extraño, en este sentido, que los bañistas de Playa de San Juan se hayan fijado en la base de algunos de los lavapiés presentes en el arenal. Restos ennegrecidos se concentran alrededor del grifo de agua salada que sirve para limpiar la arena de los pies de los visitantes de esta playa. Muchos utilizan chanclas para acceder. Otros no temen la imagen y se introducen sin problemas. Y también los hay quienes pasan de largo y esperan a lavarse en sus urbanizaciones o apartamentos.

"Es primordial que estos aparatos estén en buen estado" Juan Ignacio Marín — Bañista en Playa de San Juan

Juan Ignacio Marín, residente en la zona durante el verano, critica que “todos los años ocurre igual”, en referencia a las duchas de pies con el suelo ennegrecido. “Es primordial que estos aparatos estén en buen estado, no nos queremos llevar toda la arena a casa”, lamenta Marín, quien además considera que las duchas “tendrían que servir para todo el cuerpo” y poder lavar, así, la totalidad del cuerpo.

La playa está igual que hace años y pagamos más impuestos que nunca Carmen Tolón — Bañista en Playa de San Juan

Otra vecina de Playa de San Juan, Carmen Tolón, protesta argumentando que “podrían cambiar” los lavapiés, pero extiende su critica a la totalidad de la playa, que según ella “está igual que hace muchos años y pagamos más impuestos que nunca”. También se muestra disgustada Elisa Díez, que además de quejarse de la apariencia de estos elementos por su “mala imagen” echa a faltar más pasarelas en la playa, además de las verticales que conducen, precisamente, a los lavapiés en la salida del arenal.

El aspecto de las duchas no es el más agradable Rosa Martínez — Bañista en Playa de San Juan

Por su parte Rosa Martínez, una ciudadana que acude con su pareja por primera vez a esta playa, admite que estas duchas bajas “pueden mejorarse”, dado que "el aspecto no es el más agradable"; y Antonio García, visitante habitual, se queja del aspecto y de la falta de potencia del agua, que “sale en muy poca cantidad y no apunta en vertical hacia abajo, que es donde tengo los pies”.

Además de la suciedad, el agua sale en muy poca cantidad y no apunta en vertical hacia abajo Antomnio García — Bañista en Playa de San Juan

Pese a no gustarle el aspecto Marisol Camacho, turista procedente de Logroño que acude por primera vez a Alicante, señala que “el domingo estuve en El Postiguet y vi los lavapiés aún peor”. Por último José Ramón Albujer, que acude con su familia a la playa, lamenta que las duchas “podrían estar más limpias”, teme que las manchas negras “sean hongos” y admite que las chanclas son de uso obligatorio en estos aparatos para los suyos, especialmente para los más pequeños.

Cuando fui a El Postiguet vi los lavapiés aún peor Marisol Camacho — Bañista en Playa de San Juan

Mensaje de tranquilidad

Desde la Concejalía de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Alicante, liderada por la edil Ana Poquet, reconocen la apariencia mejorable de algunas de estas duchas, aunque niegan rotundamente que sus bases acumulen hongos. “El agua que sale de los lavapiés es agua del mar, que llega a través de un sistema de bombeo. El agua tiene sal, no es como la de los grifos de nuestras casas”, prosiguen, y vinculan el color ennegrecido de algunas de las bases al “salitre”.

Las duchas podrían estar más limpias, nos da miedo que en la parte ennegrecida haya hongos José Ramón Albujer — Bañista en Playa de San Juan

Preguntados por su mantenimiento, desde la misma Concejalía apuntan que hay revisiones “antes de Semana Santa y antes de verano”, y matizan también que los equipos de trabajo se dedican a echar salfumán para emblanquecer el suelo de estas duchas. “Hay mantenimiento todo el año, cuando vemos que algo no funciona o hay alguna queja ciudadana formal actuamos de oficio”, aseguran.

“Un detalle a mejorar”

Las quejas de los usuarios habituales de estas duchas han llegado a la asociación de vecinos Juntos Avanzamos. Su presidente, José Caracena, lamenta que “estas duchas son las mismas desde hace años”, y destaca que “no es agradable para un bañista depositar el pie en un lavapiés y que éste no esté impecable: tiene que estar mejor cuidado”. Además, el mismo dirigente vecinal señala que “se trata de un detalle muy pequeño y barato” de ejecutar, y comenta que han trasladado la petición “varias veces” al Ayuntamiento, pero “no la han atendido tal como pretendíamos”.