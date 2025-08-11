Mayores en pie de guerra por el cierre del servicio de estancias diurnas de Alicante

Los mayores del Centro de Día de plaza América no se rinden: primera protesta por el cierre del Servicio de Estancias Diurnas (SED) de Alicante. Más de medio centenar de personas se han concentrado este lunes en la entrada del edificio para reclamar al Ayuntamiento la continuidad del programa, que atiende a unas veinte personas diarias, y que finalizará el próximo viernes 15 de agosto tras perder la financiación de la Generalitat Valenciana.

En el acto reivindicativo, tanto usuarios como personal del servicio han reclamado que el ejecutivo municipal exija al Consell que mantenga el presupuesto del SED o que, en caso contrario, sea el propio Ayuntamiento el que asuma sus costes, de en torno a 400.000 euros anuales. "Begoña León, mientes más que Mazón" o "Pobre de mí, ya se acaba mi vida aquí" han sido algunos de los cánticos de protesta entonados durante la convocatoria. Además, también han colocado en el acceso al inmueble uno de los sillones del servicio, hecho jirones, para visibilizar la situación que atraviesa el programa.

Según la organización, coordinada por CC OO, está previsto que las reivindicaciones se sucedan durante toda la semana, hasta el cierre del servicio previsto para el viernes, 15 de agosto. A esta primera cita, han acudido además representantes de la oposición municipal: el concejal del PSOE Emilio Ruiz; el portavoz de Compromís, Rafa Mas; el de EU-Podemos, Manolo Copé; y el edil de Vox Óscar Castillo, quien ha protagonizado uno de los momentos de la protesta.

Pese a que Castillo había acudido a manifestar su apoyo a los usuarios y trabajadores, estos le han recibido con gritos de "fuera, fuera", reprochándole que su formación política es habitualmente la encargada de pactar con el PP los grandes acuerdos de ciudad en el Ayuntamiento. No obstante, él ha permanecido en la protesta: "No se puede gobernar a golpe de tijera contra quienes más nos necesitan. Si Barcala tiene recursos para proyectos estéticos y contratos superfluos, también los tiene para garantizar que nuestros mayores cuenten con un lugar digno donde recibir la atención que merecen", ha apuntado.

"Abandono", "violencia" e "indecencia"

En la misma línea, Emilio Ruiz ha lamentado que "lo que sufren los mayores con las políticas de Barcala y del PP supone un abandono institucional intolerable". El socialista mantiene que esta situación "representa para los usuarios del centro de día y sus trabajadoras una traición y una burla a quienes más lo necesitan dejando en el camino a personas que requieren un acompañamiento y una atención digna diaria". Por ello, desde el PSOE urgen a "revertir esta situación y exigir una solución real y urgente", mientras piden que Barcala "deje de maquillar con ocurrencias que solo agravan el deterioro de los servicios públicos esenciales ya tan precarios en la ciudad de Alicante".

Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, ha cuestionado que la concejala de Bienestar Social, Begoña León, acabe de ser la pregonera de los Moros y Cristianos de Altozano "mientras cierra el Centro de Día" del barrio. "Por un lado están de fiesta y por otro las personas mayores y sus familiares intentan que no cierre un servicio esencial". Para el portavoz valencianista, la clausura del SED "es violencia política".

Finalmente, Manolo Copé, de EU-Podemos, ha calificado lo ocurrido "indecencia política y humana". El concejal ha incidido en que el Consell de Carlos Mazón "ha retirado una financiación vital de más de 420 000 euros anuales que desde 2009 garantizaba atención a decenas de mayores de nuestra ciudad, y el alcalde Barcala, lejos de defenderlos, se ha limitado a aceptar el recorte y firmar su condena".