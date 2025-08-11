No era un meteorito: la misteriosa luz que cruzó el cielo de Alicante y su curiosa explicación

La noche del domingo dejó una imagen difícil de olvidar para muchos vecinos de Torrevieja, de otras localidades de la provincia de Alicante y del sureste peninsular. Una brillante estela cruzando el cielo, visible durante varios segundos, hizo que las redes sociales se llenaran de fotos y vídeos con todo tipo de teorías: cometas, meteoritos, estrellas fugaces…

Pero la realidad era muy distinta.

El misterio que encendió las redes

Según informaba la cuenta de meteorología Proyecto Mastral, las primeras imágenes llegaron desde la zona de Los Balcones, en el sur de Torrevieja. Ángel, uno de los testigos, logró captar el momento exacto en el que un objeto luminoso entraba en la atmósfera. Minutos después, otros vecinos como Rafael y Rumen sumaron grabaciones desde diferentes puntos de la ciudad y de otras localidades de la provincia.

Las imágenes mostraban un cuerpo incandescente que dejaba tras de sí una larga cola de luz, visible incluso desde otras provincias. En cuestión de minutos, los vídeos empezaron a circular por redes sociales, despertando la curiosidad de miles de usuarios.

Ni cometa ni meteorito: basura espacial

Horas más tarde, y tras la confirmación de la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (Red SPMN), el misterio quedó resuelto: lo que había cruzado el cielo era la reentrada en la atmósfera de la cuarta fase del cohete Jielong-3, lanzado por China el pasado 8 de agosto.

Se trataba, por tanto, de basura espacial, no de un fenómeno astronómico natural. Este tipo de reentradas son relativamente frecuentes, aunque pocas veces se producen en horario y condiciones que permitan su observación a simple vista.

Un espectáculo visible en gran parte de España

El brillo y la trayectoria del objeto permitieron que fuera observado desde numerosos puntos del país, con especial claridad en la provincia de Alicante y en la franja sur y sureste peninsular. En Torrevieja, el cielo despejado y la oscuridad de la noche fueron el escenario perfecto para disfrutar de este espectáculo inesperado, al igual que en otras localidades alicantinas donde vecinos y visitantes miraron al cielo sorprendidos.

“No es ningún cometa ni un meteorito”, aclaraban desde Proyecto Mastral, compartiendo las mejores imágenes enviadas por los testigos.

Basura espacial: un problema en crecimiento

La reentrada de restos de cohetes, satélites y otros artefactos espaciales se ha convertido en un fenómeno cada vez más habitual. Según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA), hay más de 36.000 fragmentos de más de 10 centímetros orbitando la Tierra, además de millones de piezas más pequeñas que suponen un riesgo para satélites activos y futuras misiones espaciales.

En la mayoría de los casos, como el del Jielong-3, los restos se desintegran casi por completo al entrar en contacto con la atmósfera, aunque no siempre ocurre así.

Un recuerdo para los que miraron al cielo

Más allá de las explicaciones científicas, la noche del domingo quedará en la memoria de quienes alzaron la vista y vieron esa intensa luz recorrer el cielo, desde Torrevieja hasta otras localidades de la provincia de Alicante. Fue un instante fugaz, capturado por decenas de cámaras, que tiñó de asombro el cielo alicantino y pudo contemplarse en buena parte de España.