Ola de calor en Alicante: envío de SMS con el nivel de alerta y recomendaciones

La Conselleria de Sanidad estudia enviar SMS a toda la población informando del nivel de riesgo por altas temperaturas y con consejos sobre cómo protegerse del calor a partir del próximo verano para que los ciudadanos dispongan de la información de una forma "más fácil, cómoda y directa".

En lo que va de año, cinco personas han muerto por golpe de calor en la Comunidad Valenciana, dos de ellas en la provincia de Alicante, aunque el sistema de alerta del Ministerio de Sanidad atribuye a las altas temperaturas un exceso de mortalidad de 594 personas desde el 1 de junio hasta el 10 de agosto en toda la Comunidad, de ellas 130 en la provincia de Alicante.

La medida la ha anunciado este lunes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una visita al centro de salud de Almàssera, y al respecto ha señalado que se estudiando de "una forma muy, muy seria" implantar esta media a partir de la próxima campaña porque evitar los graves efectos derivados de las altas temperaturas es "una cuestión de concienciación".

"La Conselleria de Sanidad está trabajando para prevenir el golpe de calor y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad", ha recalcado.

Programa de prevención

En ese sentido, ha destacado que la Dirección General de Salud Pública tiene activo desde el pasado 15 de mayo hasta el 30 de septiembre el Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana que mediante un sistema de alertas permite emitir avisos cuando las altas temperaturas puedan suponer un problema para la salud y se actualiza a diario un mapa interactivo con el nivel de riesgo en cada municipio, que puede consultarse en la web de la conselleria.

Del mismo modo, Gómez ha destacado que se ha puesto en marcha la campaña "Combatir el calor extremo está en tu mano", con el objetivo de concienciar a la población sobre los riesgos del calor extremo y ofrecer recomendaciones para proteger la salud durante los meses más calurosos del año, dirigida especialmente a las personas vulnerables como son mayores, menores, y con enfermedades que puedan agravarse con el calor.

Refuerzo en verano del sistema de salud El conseller de Sanidad ha recordado que este verano se ha previsto un presupuesto de 82,5 millones de euros para cubrir la asistencia sanitaria durante la época estival. Así, "entre el refuerzo de centros de salud y consultorios auxiliares se cuenta con 99 centros de salud y consultorios frente a los 66 de hace dos años". Al respecto, ha señalado que "todos los veranos tenemos cierta sobrecarga que es inherente al descanso legítimo que tienen nuestros puestos profesionales", pero ha recalcado que estos datos "demuestran nuestra voluntad de querer sustituirlos". Ha apuntado que "lamentablemente no hay personal sanitario suficiente en la sanidad pública española". "Nosotros cumplimos con nuestros deberes, pero lamentablemente el ministerio no ayuda lo que tiene que ayudar, puesto que la responsabilidad de la formación sanitaria especializada es de ellos", ha apostillado.

Mensajes sencillos

"Es una campaña donde se promueven conductas saludables para evitar los golpes de calor con mensajes sencillos y fácilmente comprensibles", ha recalcado. Entre ellos, evitar salir durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, ponerse a la sombra, usar ropa transpirable y de colores claros, hacer deporte en las horas de menos calor, mantener la vivienda fresca y ventilada, comer ensaladas, frutas y verduras, utilizar cremas protectoras y proteger a personas mayores o vulnerables.

Asimismo, la campaña también pone el foco, cuando no se ha podido evitar la prevención, en la importancia de reconocer a tiempo los signos de un golpe de calor -mareos, debilidad, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida o confusión- y que en este caso hay que acudir "rápidamente" al centro sanitario más próximo o llamar al 112.

Además, para que la información llegue a toda la ciudadanía, hay establecidos canales de comunicación entre los distintos organismos implicados, que están coordinados de manera que cuando Salud Pública emite avisos, estos se trasladan a las distintas instituciones y entidades, hasta llegar al ciudadano.

Riesgo por colores

Este mapa interactivo muestra cada día los niveles de riesgo, que son el nivel 0 o ausencia de riesgo (verde), nivel 1 o bajo riesgo (amarillo), nivel 2 o riesgo medio (naranja) y el nivel 3 o riesgo alto (color rojo). En los casos de niveles de riesgo naranja y rojo se emite un aviso por riesgo para la salud y se recomienda especialmente prestar especial atención a las personas mayores de 65 años, con patologías adicionales y a los colectivos vulnerables.

Por otro lado, el programa informa sobre las temperaturas nocturnas, que muestran el tipo de noche para cada municipio en función de las temperaturas.

En este caso, la noche tropical es aquella en la que la temperatura mínima no baja de 20º C, la noche ecuatorial cuando se encuentra entre 25º C y 28º C, y la noche tórrida cuando la temperatura mínima supera, en algún momento, los 28º C. En este último caso se emite aviso por riesgo para la salud por noche tórrida.