La ola de calor dispara la sensación térmica hasta los 46 grados en Alicante

Un lunes para no estar al sol. La provincia de Alicante, bajo alerta amarilla por la ola de calor, ha registrado una bochornosa jornada en la que sensación térmica ha llegado en algunos puntos de la Vega Baja y la Marina Alta a los 44, 45 e incluso los 46 grados. Y para este martes se mantiene el aviso amarillo en la provincia, pero solo para el litoral sur, es decir desde la Marina Baixa hasta Pilar de la Horadada.

Así, este lunes ha sido uno de los más calurosos de este verano. La noche ha sido tórrida, con mínimas que no han bajado en algunos puntos de la Marina Alta de los 27 grados. Y es que la ola de calor, que va a continuar al menos hasta este martes, se está dejando notar sobre todo en el norte de la provincia y en el sur. Además, Alicante capital ha alcanzado los 34 grados, aunque en partidas del interior han llegado a los 37 grados. Una situación, en pleno agosto, que ha llenado más si cabe las playas y hecho que los viandantes hayan buscado a toda costa la sombra por las calles.

Una treintena de estaciones de Avamet registra una sensación térmica de 40 grados o más

La temperatura máxima, según la red de Avamet y de Aemet hasta las 16.30 horas, se ha registrado en la estación Lo Capitán/los Canónigos de Orihuela con 40,6 grados, con una sensación térmica de 44 grados, teniendo en cuenta el viento y la humedad. Pero la palma se la ha llevado Pedreguer, ya que la sensación térmica ha llegado a los 46 grados. Así, una treintena de estaciones de Avamet, sobre todo de la Marina Alta, Baix Vinalopó y Vega Baja, han registrado una sensación térmica de 40 o más grados este lunes, destacando Pedreguer (46), Orihuela (45) Xàbia (44 grados), Ondara (42), Crevillent (42), Redován (42), Dénia (41), Almoradí (40) y Villena (39).

En cuanto a las temperaturas máximas, sin tener en cuenta la sensación térmica, al primer puesto de Orihuela (40,6) le ha seguido Villena con 39,8 y Pedreguer con 39,6 grados. También hay que destacar los 39,2 de l'Orxa y los 38,6 de Beneixama. En cuanto a las principales ciudades de la provincia, Alicante ha alcanzado los 37,1 grados en El Rebolledo, aunque en la ciudad no ha pasado de 34, Elda los 36,9, Alcoy los 37,4, Benidorm los 31, Torrevieja los 33 y Elche los 36,7 grados.

Masa de aire africano

Estas temperaturas tan altas son como consecuencia de la entrada de una masa de aire africano, que aunque no es tan seco como el de poniente, se está dejando notar mucho desde el domingo. Hasta el fin de semana, pese a ya estar este aire africano, las brisas del mar Mediterráneo habían suavizado las temperaturas, pero ahora esa brisa ya no llega y la provincia está siendo golpeada de lleno por el aire sahariano, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana.

La alerta amarilla por altas temperaturas se mantiene este martes para el litoral sur de la provincia

Esta situación además mantiene en alerta por riesgo extremo de incendios a la provincia, donde este lunes se ha declarado un fuego en Alcoy.

Previsión para los próximos días

La ola de calor que abrasa España se prolonga hasta al menos este martes, aunque las altas temperaturas parece que va a seguir en la provincia de Alicante toda la semana. Según la previsión de Aemet, para este segundo día de la semana se espera cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Posibles chubascos y tormentas ocasionales en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, con valores significativamente elevados en puntos del interior sur. Viento flojo variable, predominando la componente sur la segunda mitad del día. Así, espera máximas de hasta 38 grados en Orihuela, 36 en Alcoy, 35 en Elche, 34 en Dénia y 33 en Alicante. Y mínimas de entre 23 y 24 grados en muchos puntos.

Para el miércoles se prevé cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios, continuando los valores significativamente elevados en el prelitoral sur. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde. De esta forma se prevén 38 grados en Orihuela, 36 en Elche y Alcoy, y 34 en Alicante y Dénia.

Y el jueves se espera cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior norte y probables chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas sin cambios; se alcanzarán valores significativamente elevados. Viento flojo variable, de componente este en horas centrales. Por ello, la previsión es que el mercurio pueda rebasar los 35 grados en Orihuela, Elche y Alcoy.