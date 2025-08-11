Las Perseidas llegan a Alicante con dos noches solidarias para ver la lluvia de estrellas

Cada mes de agosto, el cielo se convierte en un escenario de película. Miles de destellos cruzan la noche a toda velocidad, dibujando fugaces líneas de luz. Son las Perseidas, también conocidas como "Lágrimas de San Lorenzo", la lluvia de meteoros más popular del año y una cita ineludible para los amantes de la astronomía… y de los buenos planes al aire libre.

Este 2025, la provincia de Alicante no solo ofrecerá cielos perfectos para disfrutar del espectáculo, sino que sumará un motivo más para mirar hacia arriba: la solidaridad. Las actividades Estrellas Solidarias en Torrevieja e Ibi proponen dos veladas únicas en las que ciencia, naturaleza y ayuda a quienes más lo necesitan irán de la mano.

Punto del que parecen surgir las perseidas en el cielo / Stellarium

Torrevieja: naturaleza, ciencia y ayuda a los demás

El martes 12 de agosto, el Parque Natural La Mata-Torrevieja será el epicentro de la magia. A las 20:00 horas, los participantes se reunirán en el Centro de Interpretación antes de desplazarse al área recreativa para una cena de “sobaquillo” bajo las primeras estrellas.

A las 23:00 horas, expertos de Proyecto Mastral y Astroingeo guiarán la observación de las Perseidas, explicando curiosidades sobre este fenómeno: desde por qué cada agosto atravesamos la estela del cometa Swift-Tuttle, hasta cómo localizar la constelación de Perseo para anticipar el paso de los meteoros.

Además de disfrutar del cielo nocturno, se recogerán alimentos no perecederos para Alimentos Solidarios Torrevieja, con especial necesidad de magdalenas, galletas, leche y batidos. La actividad es gratuita, con plazas limitadas e inscripción previa en parque_lamata@gva.es.

Ibi: el encanto del Jardín Botánico de Torretes

El jueves 14 de agosto, la acción se trasladará a la Estación Biológica de Torretes – Jardín Botánico de la Universidad de Alicante, un enclave privilegiado para la observación astronómica por su baja contaminación lumínica.

Desde las 20:00 horas, y con la colaboración de la asociación universitaria de Astronomía de la UA y Astroingeo, se podrá disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo en un entorno único. La entrada es gratuita, pero se anima a los asistentes a llevar alimentos no perecederos que Cáritas destinará a personas sin recursos.

Las Perseidas: un espectáculo que no te puedes perder

Las Perseidas alcanzan su pico de actividad en torno al 12 y 13 de agosto, con la posibilidad de ver entre 60 y 100 meteoros por hora en las mejores condiciones. El secreto para disfrutarlas está en buscar lugares oscuros, alejados de la contaminación lumínica, y mirar hacia el noreste, donde se encuentra la constelación de Perseo.

En la provincia de Alicante tienes bastantes puntos ideales para ver las Perseidas porque ofrecen cielos relativamente oscuros y buena visibilidad:

Sierra de Mariola (zona Alcoy – Banyeres de Mariola): miradores y áreas recreativas con horizonte despejado.

(zona Alcoy – Banyeres de Mariola): miradores y áreas recreativas con horizonte despejado. Carrascal de la Font Roja (Alcoy): Parque Natural con uno de los cielos más limpios del interior.

(Alcoy): Parque Natural con uno de los cielos más limpios del interior. Sierra de Aitana : el punto más alto de Alicante, con vistas abiertas en todas direcciones.

: el punto más alto de Alicante, con vistas abiertas en todas direcciones. Serra Gelada (Benidorm – l’Alfàs del Pi – Albir): balcones naturales al Mediterráneo.

(Benidorm – l’Alfàs del Pi – Albir): balcones naturales al Mediterráneo. Maigmó (Tibi – Castalla): zona alta con acceso en coche y amplias vistas nocturnas.

(Tibi – Castalla): zona alta con acceso en coche y amplias vistas nocturnas. Pantano de Guadalest : poca contaminación lumínica y reflejos en el agua que hacen la experiencia más especial.

: poca contaminación lumínica y reflejos en el agua que hacen la experiencia más especial. Montgó (Denia – Jávea): zonas de observación con vistas espectaculares, especialmente en la vertiente interior.

(Denia – Jávea): zonas de observación con vistas espectaculares, especialmente en la vertiente interior. Cabeçó d’Or (Busot): puntos altos con horizonte despejado hacia el noreste.

(Busot): puntos altos con horizonte despejado hacia el noreste. Sierra de Crevillent : zonas elevadas y apartadas del núcleo urbano.

: zonas elevadas y apartadas del núcleo urbano. Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja (fuera del núcleo urbano): además del evento organizado, otras áreas del parque son óptimas.

Este agosto, las Perseidas no solo iluminarán el cielo de la provincia de Alicante, sino también la esperanza de muchas familias gracias a la recogida solidaria de alimentos. Una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza, aprender de la mano de expertos y aportar un granito de arena a quienes más lo necesitan.