Reabren el Panteón de Quijano tras llevar a cabo labores de resembrado y mantenimiento

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la reabertura del Panteón de Quijano después de finalizar las “labores de siembras y mantenimiento” que estaba llevando a cabo a través del equipo de Brota, el personal del departamento municipal de Parques y Jardines, junto con la empresa concesionaria STV Gestión.

El objetivo, según ha expresado la máxima institución municipal, era el de “restaurar los parterres y arcos con nuevas plantaciones” para mantener la imagen de este jardín de estilo romántico que contiene un monumento dedicado a Trino González de Quijano, gobernador civil de Alicante en 1854, que perdió la vida debido al cólera, epidemia a la que se enfrentó cuando afectaba a la ciudad.

Desde el Ayuntamiento explican que “la resiembra total del césped” de los parterres de este espacio, la “plantación de flor de temporada”, el “recorte de arbustos” y el “aporte de albero” se ha llevado a cabo “en los últimos días de julio y principios de agosto”. Al mismo tiempo se han desarrollado trabajos de mantenimiento de los arcos y la plantación de nuevas enredaderas “para recuperar la imagen tradicional” del jardín, que ha estado cerrado las últimas semanas.

Los vecinos se encuenrtan el El Panteón de Quijano de Alicante cerrado / Héctor Fuentes

Rafael Alemañ, concejal de Parques y Jardines, ha justificado que “este tipo de labores de mantenimiento más intensivas obligan al cierre de as zonas verdes durante algunas semanas del año”, y ha relacionado la imagen “deteriorada” del parque durante los últimos meses al “uso de las instalaciones y al paso del tiempo”.

Por otra parte, el edil defiende que con esta actuación se pretende “recuperar el ambiente de este pintoresco parque cargado de historia”, frecuentado “por muchas personas, vecinos y turistas en busca de sombra”.