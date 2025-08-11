Reabren el Panteón de Quijano tras llevar a cabo labores de resembrado y mantenimiento
La reestructuración de los parterres y de arcos ajardinados del espacio ha culminado este lunes tras meses en los que el espacio presentaba un aspecto desmejorado
El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la reabertura del Panteón de Quijano después de finalizar las “labores de siembras y mantenimiento” que estaba llevando a cabo a través del equipo de Brota, el personal del departamento municipal de Parques y Jardines, junto con la empresa concesionaria STV Gestión.
El objetivo, según ha expresado la máxima institución municipal, era el de “restaurar los parterres y arcos con nuevas plantaciones” para mantener la imagen de este jardín de estilo romántico que contiene un monumento dedicado a Trino González de Quijano, gobernador civil de Alicante en 1854, que perdió la vida debido al cólera, epidemia a la que se enfrentó cuando afectaba a la ciudad.
Desde el Ayuntamiento explican que “la resiembra total del césped” de los parterres de este espacio, la “plantación de flor de temporada”, el “recorte de arbustos” y el “aporte de albero” se ha llevado a cabo “en los últimos días de julio y principios de agosto”. Al mismo tiempo se han desarrollado trabajos de mantenimiento de los arcos y la plantación de nuevas enredaderas “para recuperar la imagen tradicional” del jardín, que ha estado cerrado las últimas semanas.
Rafael Alemañ, concejal de Parques y Jardines, ha justificado que “este tipo de labores de mantenimiento más intensivas obligan al cierre de as zonas verdes durante algunas semanas del año”, y ha relacionado la imagen “deteriorada” del parque durante los últimos meses al “uso de las instalaciones y al paso del tiempo”.
Por otra parte, el edil defiende que con esta actuación se pretende “recuperar el ambiente de este pintoresco parque cargado de historia”, frecuentado “por muchas personas, vecinos y turistas en busca de sombra”.
