Sanidad activa la alerta amarilla en Alicante por la ola de calor

La ola de calor llega con toda su fuerza a Alicante. Después de un fin de semana donde las temperaturas se ha mantenido altas pero estables, la provincia experimenta un incremento que situará varios de los municipios en riesgo. Aemet prevé unas temperaturas mínimas de 21ºC y máximas de 39ºC. Sanidad ha activado la alerta amarilla para el litoral norte y el litoral sur de Alicante, mientras que en el interior de la provincia se activa el aviso naranja, con riesgo medio por las altas temperaturas.

El aviso amarillo indica elevadas temperaturas que suponen un riesgo para la salud, sin llegar a ser muy elevado. El aviso naranja señala que se supera el umbral de temperatura a partir del cual los índices de mortalidad por calor crecen considerablemente. Sanidad recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar los efectos más perjudiciales de esta ola de calor, con especial atención a la población más vulnerable: mayores, embarazadas, menores de cuatro años, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre.

Mapa de riesgo por altas temperaturas en España: 11-08-2025 / Ministerio de Sanidad

Las autoridades señalan el riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana este lunes debido a las altas temperaturas. Además, hay probabilidad de que ocurran tormentas con aire cálido y seco, lo que favorece la propagación de los fuegos y dificulta la labor de extinción.

Aemet también advierte que este lunes se darán noches tropicales, con temperaturas elevadas hacia el final del día, una sensación térmica por encima de los 25ºC y elevados niveles de humedad.

El tiempo en Alicante

Las temperaturas ascenderán hasta 23ºC de mínimas y 34ºC de máximas. Al final de lo jornada aparecerán unas pocas nubes en el cielo, que sin embargo no mitigarán el calor. Se prevé una noche tropical donde los termómetros registrarán temperaturas por encima de los 25ºC, con una elevada humedad en el ambiente.

El tiempo en Elche

Elche mantendrá las temperaturas mínimas en 22ºC, pero las máximas ascenderán hasta los 37ºC, tres grados por encima del domingo. También se esperan unos cielos ligeramente nublado al final día, aunque el calor no remitirá. Al igual que en Alicante, se prevé una noche tropical con temperaturas que superen los 25ºC y un alto nivel de humedad.

El tiempo en Elda

Elda registrará temperaturas entre 21ºC de mínimas y 37ºC de máximas, unos pocos grados más que la jornada del domingo. Los cielos estarán despejados durante todo el día. Por la noche, las temperaturas serán altas, pero ligeramente más moderadas que en el resto de la provincia.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, se espera un día de sol y calor más suave que en la mayor parte de la provincia, con 24ºC de mínimas y los 31ºC de máximas. Sin embargo, este lunes dejará una noche tropical, con temperaturas que no bajarán de 25ºC y una humedad extrema en el ambiente.

El tiempo en Dénia

Los termómetros en Dénia registrarán máximas de 35ºC, un incremento de cuatro grados respecto a la temperatura del lunes. En el municipio también se prevé una noche tropical por encima de los 25ºC.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja las temperaturas alcanzarán máximas de 33ºC, con sol y cielos despejados durante toda la jornada excepto al final del día, cuando aparecerán unas pocas nubes. Como en muchos municipios de la provincia, se espera una noche tropical con temperaturas iguales o superiores a los 25ºC y humedad en el ambiente.

El tiempo en Alcoy

Alcoy presentará temperaturas mínimas de 22ºC y máximas de 37ºC. Se prevén cielos despejados durante la mañana y el mediodía, con unas pocas nube según se acerque el final de la jornada. Por la noche, las temperaturas no bajarán de 25ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela presentará temperaturas máximas de 39ºC, las más altas de la provincia. Durante toda la jornada habrá cielos despejados. Por la noche, los termómetros marcará en torno a los 25ºC y habrá un elevado nivel de humedad en el ambiente.