Alicante anuncia el proyecto para rehabilitar el Teatro Principal, tras siete años a la espera

Llegó la hora del Teatro Principal de Alicante, al menos sobre el papel. El Ayuntamiento saca a concurso la elaboración del Plan Director y los proyectos de rehabilitación por un total de 149.000 euros. Una serie de documentos que espera tener listos seis meses después de su adjudicación y que, en teoría, serían el último paso antes de que puedan licitarse las ansiadas obras, esperadas desde hace cerca de siete años.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria del procedimiento para elaborar el Plan Director y planificar las actuaciones de restauración en la fachada del edificio, así como la mejora de la sala de espectadores. Un contrato de servicios impulsado por las concejalías de Cultura e Infraestructuras que partirá, según fuentes municipales, de "un análisis, investigación y diagnóstico exhaustivos del estado del inmueble". Los documentos deben servir para "programar las actuaciones que vayan a ser necesarias a corto, medio y largo plazo". Además, el plan también tiene como objetivo "identificar las actuaciones autónomas que puedan llevarse a cabo de manera independiente y aquellas condicionadas a otras actuaciones previas o simultáneas, atendiendo en todo caso a su carácter prioritario, urgente o estratégico".

Ahora, el ejecutivo local espera que los distintos proyectos estén listos seis meses después de que se adjudique el contrato, tal y como se detalla en las condiciones del pliego. Tras ello, será el momento de iniciar un nuevo procedimiento: el de las obras. De acuerdo con los trámites habituales en este tipo de contratos, las obras del Principal comenzarán, como pronto, en 2026.

Sin embargo, la rehabilitación del edificio no es una necesidad reciente, sino un asunto que se encuentra sobre la mesa del Ayuntamiento desde hace casi siete años. En 2018, el ya extinto gobierno del Botànic ingresó tres millones de euros para la reforma del espacio (propiedad a partes iguales de la Generalitat, el Consistorio y el Banco Sabadell) en las arcas municipales. Desde entonces, el ejecutivo de Barcala mantuvo bloqueada esa inyección de crédito, exigiendo a la entidad bancaria que se comprometiera por escrito a destinar su parte del total de la rehabilitación. El pasado año, una vez obtenido el visto bueno del Sabadell, el Ayuntamiento anunció que desbloquearía los trámites para que el teatro, que acumula deficiencias por decenas, pueda recuperar su esplendor.

Detalles del contrato

Tras iniciar el procedimiento, el equipo de gobierno ha informado en un comunicado de que el contrato "concede especial importancia a la elaboración de los documentos técnicos" que permitan abordar las actuaciones partiendo de un conocimiento sólido del edificio del Teatro Principal. Estos documentos, directamente vinculados entre sí, son el levantamiento gráfico, el inventario y estudio del mobiliario y del material escénico, el estudio acústico y de patología arquitectónica. Estos estudios se consideran “cuerpo fundamental” del Plan Director y se convierten en puntos de partida de los proyectos de edificación al ser los documentos que sientan las bases para las intervenciones de rehabilitación y restauración de la fachada y reforma de la sala de espectadores.

Además, según la edil Cristina García "el conocimiento de estos estudios permite abordar de una forma solvente las propuestas para desarrollar las alternativas para las futuras fases de rehabilitación, que suponen otro de los elementos principales a desarrollar en el Plan Director que ahora sale a licitación".

Desde el PSOE, en cambio, opinan que mientras que "el Teatro Principal es un símbolo cultural de Alicante y su rehabilitación debería ser una prioridad", el gobierno municipal "vuelve a dar pasos lentos". La portavoz de la formación, Ana Barceló, lamenta que el contrato anunciado "deja la ejecución de las obras para una fase posterior, que podría no comenzar hasta finales de 2026" y cree que los plazos para redactar el Plan Director "son excesivos y retrasan la intervención real sobre un edificio que necesita actuaciones urgentes".

Por ello, anuncia que los socialistas pedirán en la próxima reunión de la Comisión de Cultura un calendario concreto para la ejecución de las obras, "no solo para la redacción de proyectos"; una dotación presupuestaria estable para el Teatro Principal, "en lugar de depender de remanentes"; y la creación de "mesas de trabajo con profesionales del sector cultural y asociaciones ciudadanas para definir prioridades y usos".

El Teatro Principal de Alicante fue inaugurado en 1847 y cuenta con una capacidad de 1.072 espectadores. Es un edificio de estilo neoclásico de gran importancia histórica y cultural para la ciudad y está catalogado en el Inventario General de Inmuebles Protegidos de la Comunitat Valenciana como Bien Inmueble de Relevancia Local en la categoría de Monumento de interés local.