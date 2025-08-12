Alicante busca mejorar 264 viviendas de Virgen del Remedio entre dudas del PSOE por los plazos

El Ayuntamiento de Alicante pone en marcha el concurso para realizar obras de mejora en 264 viviendas de Virgen del Remedio. El contrato, con una inversión prevista de 6,9 millones de euros y fondos europeos, contempla actuaciones estéticas, de eficiencia energética, accesibilidad, seguridad y actualización de instalaciones en siete bloques y 22 portales del barrio. Además, la licitación contempla que los trabajos tendrán que llevarse a cabo en un máximo de ocho meses, lo que ha generado dudas en el PSOE, que ve complejo cumplir dicho plazo.

"Con la ejecución de este proyecto, dentro del plan de rehabilitación de Virgen del Remedio, afrontamos unas reformas integrales que beneficiarán de forma directa a 264 familias del barrio, ya que optimizará las condiciones de habitabilidad de los edificios en los que residen y, además, se integrarán en un entorno completamente renovado", ha explicado la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. La edil popular, además, ha recordado que esta licitación se suma a la de la reurbanización del entorno, aprobada el pasado 22 de julio en Junta de Gobierno por otros 4.552.800 euros, que en conjunto suponen una inversión global de 11,5 millones.

Cifras y plazos

Sin embargo, desde el PSOE apuntan a los plazos y dudan de que los trabajos vayan a terminar a tiempo. "El proyecto de rehabilitación del Barrio Virgen del Remedio lleva un retraso considerable por la mala planificación del equipo de gobierno, que dilató el plazo para la implantación de la oficina que debía mediar con los propietarios", ha recordado Ana Barceló, quien también se ha mostrado "preocupada" porque el tiempo estimado "no es realista".

La portavoz socialista señala igualmente hacia las "circunstancias excepcionales" que justifican que el contrato se tramite por la vía de urgencia: "La urgencia no es de ahora, sino que viene de largo. Las circunstancias excepcionales limitan los plazos para que las empresas preparen ofertas y pueden reducir la competencia". Además, Barceló incide en que "los criterios de adjudicación para valorar las ofertas no se han hecho públicos y se deja en el aire cómo se elegirá a la empresa adjudicataria".

La formación de la oposición también apuntó en su momento al "descenso" del número de viviendas afectadas por estas obras. La cifra se ha reducido considerablemente desde el momento inicial, cuando se anunció que gracias a la subvención europea obtenida se podrían rehabilitar 456 inmuebles.