Asfixia en el vestíbulo de la estación de tren de Alicante

El potente calor de agosto no sólo se hace notar a pie de calle. Algunos rincones más frescos, que incluso ejercen parcialmente como refugio, no contrarrestan en estos días la sensación de asfixia. Es lo que ocurre en la estación de trenes de Alicante, donde la avería de dos de los ventiladores centrales ha provocado que la temperatura interior no sea tan diferente de la de la calle como en otros veranos.

En la parte extrema vestíbulo, donde muchos pasajeros esperan sus trenes en las sillas habilitadas a pocos metros de la entrada principal con los paneles informativos a la vista, el aire fresco se echa en falta. Si durante la llegada a pie a la estación las brisas a la sombra se hacen notar entre el bochorno, en el interior de Alicante Terminal el sol desaparece, pero sin que un clima apacible lo substituya.

Hasta 34,8ºC marcan los termómetros en esta zona más recluida de la estación, a poca distancia de la salida principal y a algo más de la lateral, por donde el aire sí que pasa lejos de las sillas habilitadas. Los abanicos y las botellas de agua fabrican una imagen típica del verano, pero no tan típica de una estación de trenes. En la calle, a la sombra, sólo se registra un grado más.

“La semana pasada vinimos de Madrid para ir a Benidorm y ya hacía calor aquí. Ahora, de regreso, hace más calor aún”, explica Victoria Pérez, turista madrileña que espera el tren de alta velocidad para volver a su ciudad. Su acompañante, Nati Moreno, confirma esta sensación. “No es normal estar así en una estación”, afirma.

Otro de los viajeros que esperan su tren en Alicante Terminal es Bryan Durán, que espera a viajar a Madrid durante media hora hasta que parta su tren. “Hace mucho calor, el año pasado ya vinimos a la estación y no estaba así”, confirma. Otra usuaria de trenes, Amparo, aguarda el tren junto a su padre por primera vez en Alicante para dirigirse a Valencia mientras se abanica. “Es la primera vez que venimos y estamos pasando mucho calor”, lamenta.

La misma sensación tiene Azucena Sánchez, que se prepara para volver al País Vasco tras unos días en Benidorm. “Lo más lógico es que pongan aire acondicionado”, comenta extrañada ante la ausencia de climatización artificial. A pocos metros de distancia se sienta junto a su pareja Keanu Smith, a la espera de viajar a Madrid para tomar un avión y volver a Nueva York, la ciudad de donde proceden. “En la estación del tren subterráneo hemos pasado menos calor”, dicen en referencia al TRAM, transporte en el cual se han desplazado desde Benidorm hasta la estación de Alicante Terminal.

Sin fecha

Pese a esta sensación constatada la reparación de los ventiladores y la climatización interior no tienen fecha prevista. Un trabajador de la estación contabiliza en “unos veinte días” el tiempo que llevan en la situación descrita. Otro operario, que tampoco quiere facilitar su nombre, asegura que “se ha pasado parte” a la empresa correspondiente. “Si no nos lo cambian por garantía se llevará a cabo una reparación, que debería ser sencilla”, dice sin atreverse a pronosticar el día de la reparación.

Fuentes de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), la entidad pública responsable de la gestión y del mantenimiento de la estación y que depende, a su vez, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aseguran que el “problema” de la temperatura “no es generalizado”, ya que “afecta sólo a una parte del vestíbulo y no a los locales comerciales”, dicen en referencia a las tiendas que se encuentran en el interior de la terminal.

Desde la entidad argumentan ser “conscientes del problema” y afirman que “están trabajando en cambiar los ventiladores si están en garantía” o, en caso negativo, “en repararlos”. Sin embargo, en ADIF no concretan el día en el que se inició la avería. Mientras tanto, la espera de los trenes se hace aún más larga al calor de agosto, que no se ve compensado por medidas en el interior de la estación a pocos días de que lleguen las jornadas más calurosas del verano, previstas para entre el viernes y el lunes.