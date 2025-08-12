El Ayuntamiento de Alicante anuncia 22 nuevas plazas de bomberos tras las reivindicaciones del cuerpo

El Ayuntamiento de Alicante convoca oposiciones para acceder al cuerpo municipal de Bomberos. En total, se espera ofertar 22 plazas (15 del turno libre y 7 del de movilidad) correspondientes a la oferta de empleo público de los años 2023 y 2025. El gobierno local inicia así el cumplimiento de uno de los acuerdos alcanzados con el cuerpo tras las movilizaciones de principios de año, que generaron gran tensión entre buena parte de los efectivos y el ejecutivo municipal.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria y bases específicas de las pruebas selectivas para la incorporación de personal funcionario de carrera, con el objetivo de cubrir 22 plazas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Alicante. Con este procedimiento, se espera reforzar la plantilla con más de una veintena de nuevas incorporaciones. Una convocatoria, además, que se enmarca dentro del pacto entre el Consistorio y los sindicatos para frenar las movilizaciones anunciadas por la Plataforma de Bomberos (una organización sin representación oficial pero con apoyo de más de un centenar de bomberos) en el primer semestre del año.

Negociaciones

En el mes de marzo, la tensión entre la Plataforma y el Ayuntamiento alcanzó su máximo punto en el pleno municipal, cuando los efectivos que acudieron a protestar trataron de irrumpir en el salón de Plenos durante la sesión para hacer llegar sus reivindicaciones al alcalde, que terminó mandando desalojar el espacio. "Una cosa es la representatividad de mandos y sindicatos y otra cosa es cuando se generan plataformas que no tienen representatividad de ningún tipo", apuntó el alcalde restando legitimidad al colectivo. Tras ello, el ejecutivo local anunció la apertura de un expediente sancionador que, tras las siguientes negociaciones con los sindicatos, terminó quedando en nada.

En cuanto a las oposiciones, la última provisión de puestos anunciada por el Ayuntamiento, en el mes de abril, fue duramente criticada por la Plataforma. El colectivo la consideró un "retroceso" y recordó que el último proceso convocado por el Ayuntamiento tuvo lugar en mayo de 2019, hace ahora seis años, cuando se generó una bolsa “para cubrir vacantes de manera temporal”. Hasta la fecha, añadieron, “en números absolutos hacen un total de 38 nuevas incorporaciones, pero no es un dato real, ya que 17 de esos compañeros se han ido o irán a otras administraciones”, la mayoría de los cuales al Consorcio Provincial.