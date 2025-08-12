Barcala promete "soluciones individuales" a los mayores del Centro de Día que cierra en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante sostiene que ninguno de los usuarios del Centro de Día que cerrará este viernes se quedará sin atender. El ejecutivo municipal asegura que se está contactando de forma "personal e individualizada" con todas las personas mayores que participan en el programa para ofrecer alternativas: desde el ingreso en una residencia a la teleasistencia o el servicio de "Menjar a Casa". Los trabajadores del Servicio de Estancias Diurnas (SED), mientras, siguen concentrándose a las puertas del centro para pedir que su continuidad.

Así lo ha manifestado este martes la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda: "A todos los mayores que estaban siendo atendidos se les ha llamado personalmente para darles una solución individualizada. Se les está ofreciendo el ingreso en una residencia, la teleasistencia y el Menjar a Casa". La edil popular ha defendido que el servicio "se va a transformar en un espacio más vivo y más abierto para los barrios" y que, "donde antes se atendía a 40 usuarios, ahora se va a atender a tres barrios al completo". No obstante, Cutanda no ha podido concretar los plazos, actuaciones previstas, presupuesto estimado ni personal de este nuevo servicio: "Se informará en los próximos días", ha apuntado.

Ese nuevo centro, aún por concretar, se desarrollará en la planta primera y segunda del ala oeste del edificio de plaza de América, según el Consistorio. Mientras que los destinatarios del nuevo servicio serán "las personas mayores de 65 años residentes en la zona, con el objetivo de favorecer un estilo de vida autónomo, saludable y participativo, así como los menores de 6 a 17 años, especialmente en situación de vulnerabilidad".

Respecto a la polémica por el cierre del SED, desde la Conselleria de Servicios Sociales insisten en que por parte de la Generalitat "se cubre el servicio si el centro cumple la normativa", algo que no sucede en el caso de Alicante, por lo que no es posible mantener la financiación. En la misma línea, desde el gobierno local cargan contra el Gobierno del Botànic: "En su día se le ofreció que esto entrara dentro del Contrato Programa, pero son ellos los que no quisieron incluirlo. No aportan ninguna solución", ha señalado Cristina Cutanda.

Siguen las protestas

Sin embargo, trabajadores y usuarios del servicio desconfían de las medidas anunciadas por el ejecutivo de Luis Barcala y continúan ejerciendo presión para que el Ayuntamiento se comprometa a mantener el SED, tal y como está diseñado ahora mismo. Este martes, tras las primeras protestas del lunes, medio centenar de personas han vuelto a concentrarse en el acceso del Centro de Día de plaza de América, donde se presta la atención a los mayores.

Cargados con carteles con lemas como "Esta es mi casa" o "Mayores desahuciados, no al cierre", usuarios y empleados del SED han reclamado a la Concejalía de Bienestar Social que garantice el presupuesto (más de 400.000 euros anuales) para que la plantilla no acabe en la calle a final de semana. "Escuchad, escuchad: nuestros mayores son prioridad", han gritado.

Está previsto que las concentraciones se prolonguen durante toda la semana, cada mañana a las 11:00 horas, hasta el viernes, día en el que está previsto que el Ayuntamiento de Alicante ponga punto final al Servicio de Estancias Diurnas tras más de veinte años en la ciudad.