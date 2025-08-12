Salud mental

Cuatro programas de prevención de adicciones a disposición de los centros escolares de Alicante

Colegios e institutos podrán solicitar al Consell la incorporación de las nuevas medidas de educación socioemocional para sus alumnos

Estudiantes en una manifestación para reclamar más recursos en salud mental

J. Hernández

La consellerias de Sanidad y Educación desarrollan diferentes medidas a lo largo del año para cuidar la salud mental del alumnado del sistema educativo de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, que el próximo curso se ampliarán hasta con cuatro programas de prevención de adicciones y bienestar emocional.

El "Programa Escolar para la Promoción del Bienestar Emocional y la Prevención de Adicciones" posibilitará a los centros de educación obligatoria que lo soliciten la implementación de iniciativas de educación socioemocional en todas las etapas educativas.

El objetivo del Consell es ofrecer atención educativa a estudiantes con trastorno mental grave, un ámbito de especial sensibilidad para el sistema educativo de la Comunitat Valenciana. Durante el curso 2024-2025, un total de 46 alumnos han llegado a recibir atención educativa domiciliaria por este motivo, de los cuales 15 eran casos de continuidad procedentes de cursos anteriores.

Aulas de psiquiatría

Asimismo, en el inicio del curso escolar 2024-25, se habilitó la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón para atender específicamente al alumnado con problemas de salud mental. Esta nueva unidad pedagógica se une a las otras dos aulas hospitalarias dedicadas exclusivamente al departamento de psiquiatría: Hospital de Día de Alicante y el Hospital Vega Baja de Orihuela.

Además, "se ha reforzado la coordinación entre los centros educativos y las unidades de salud mental infanto-juvenil con la creación de las 22 unidades de detección precoz de salud mental" en el ámbito educativo en todo el territorio, añaden desde Sanidad y Educación.

Red de colaboración

En enero de este año recuerdan que la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa junto con la Dirección General de Salud Mental y Adicciones firmaron dos resoluciones para definir y establecer estas unidades en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana. Esta red de colaboración permite "intervenir con garantías de seguridad, continuidad y respeto a los procesos de detección y asesoramiento de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia".

En el curso escolar 2024-2025, la subdirección general de Formación Permanente del Profesorado "ha contribuido con este fin consolidando el CEFIRE específico de Educación Inclusiva, Bienestar y Salud Mental".

Enfermera escolar

Este departamento ofrece formación en el ámbito de promoción y prevención de la salud mental impartida por personal sanitario y en estrecha coordinación con ambas direcciones generales, explican desde la Generalitat.

A ello se suma la "implantación de la figura de la enfermera referente escolar" en los centros educativos.

Con todas estas medidas, Sanidad y Educación "refuerzan su compromiso con el derecho a la educación de todo el alumnado en situación de vulnerabilidad, garantizando que ninguna condición de salud suponga una barrera para su desarrollo académico y personal", finalizan.

