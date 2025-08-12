Cuatro programas de prevención de adicciones a disposición de los centros escolares de Alicante

La consellerias de Sanidad y Educación desarrollan diferentes medidas a lo largo del año para cuidar la salud mental del alumnado del sistema educativo de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, que el próximo curso se ampliarán hasta con cuatro programas de prevención de adicciones y bienestar emocional.

El "Programa Escolar para la Promoción del Bienestar Emocional y la Prevención de Adicciones" posibilitará a los centros de educación obligatoria que lo soliciten la implementación de iniciativas de educación socioemocional en todas las etapas educativas.

El objetivo del Consell es ofrecer atención educativa a estudiantes con trastorno mental grave, un ámbito de especial sensibilidad para el sistema educativo de la Comunitat Valenciana. Durante el curso 2024-2025, un total de 46 alumnos han llegado a recibir atención educativa domiciliaria por este motivo, de los cuales 15 eran casos de continuidad procedentes de cursos anteriores.

Aulas de psiquiatría

Asimismo, en el inicio del curso escolar 2024-25, se habilitó la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón para atender específicamente al alumnado con problemas de salud mental. Esta nueva unidad pedagógica se une a las otras dos aulas hospitalarias dedicadas exclusivamente al departamento de psiquiatría: Hospital de Día de Alicante y el Hospital Vega Baja de Orihuela.

Además, "se ha reforzado la coordinación entre los centros educativos y las unidades de salud mental infanto-juvenil con la creación de las 22 unidades de detección precoz de salud mental" en el ámbito educativo en todo el territorio, añaden desde Sanidad y Educación.

Red de colaboración

En enero de este año recuerdan que la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa junto con la Dirección General de Salud Mental y Adicciones firmaron dos resoluciones para definir y establecer estas unidades en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana. Esta red de colaboración permite "intervenir con garantías de seguridad, continuidad y respeto a los procesos de detección y asesoramiento de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia".

En el curso escolar 2024-2025, la subdirección general de Formación Permanente del Profesorado "ha contribuido con este fin consolidando el CEFIRE específico de Educación Inclusiva, Bienestar y Salud Mental".

Enfermera escolar

Este departamento ofrece formación en el ámbito de promoción y prevención de la salud mental impartida por personal sanitario y en estrecha coordinación con ambas direcciones generales, explican desde la Generalitat.

A ello se suma la "implantación de la figura de la enfermera referente escolar" en los centros educativos.

Con todas estas medidas, Sanidad y Educación "refuerzan su compromiso con el derecho a la educación de todo el alumnado en situación de vulnerabilidad, garantizando que ninguna condición de salud suponga una barrera para su desarrollo académico y personal", finalizan.