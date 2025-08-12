Cortes de luz este miércoles en Alicante: zonas afectadas y horarios
Consulta si tu calle está en la lista de cortes de luz de esta semana en Alicante
Este miércoles 13 de agosto de 2025 varios puntos de Alicante amanecerán con cambios en su rutina diaria. El Ayuntamiento ha informado de que se realizarán cortes de electricidad programados por labores de mantenimiento en la red, afectando a distintos barrios en horarios escalonados. El objetivo es mejorar la calidad del suministro y prevenir posibles averías en el futuro.
La interrupción, aunque temporal, obligará a muchos vecinos y comercios a adaptar sus planes para la mañana. Las zonas afectadas se concentran en Carolinas Altas y en el área comprendida entre la avenida Aguilera y la avenida Salamanca.
Dónde y cuándo se cortará la luz en Alicante
Carolinas Altas (de 08:00 a 10:00 horas)
- Calle Montero Ríos: números 9 y 13
Aguilera y Salamanca (de 10:00 a 12:00 horas)
- Avenida Aguilera: números 6, 12, 14 y 16
- Avenida Salamanca: número 1 BI D
Consejos para evitar problemas durante el corte de luz en Alicante
El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que es importante anticiparse a la falta de suministro para minimizar molestias:
- Carga teléfonos y dispositivos electrónicos antes de la hora prevista.
- Evita utilizar el ascensor o garaje eléctrico durante el intervalo del corte para prevenir incidentes.
- Mantén cerrados el frigorífico y el congelador para conservar la temperatura y evitar que los alimentos se estropeen.
- Si trabajas desde casa, planifica tu jornada para no depender de ordenadores o conexión eléctrica en esas horas.
Más cortes de luz en la provincia de Alicante
Además de los cortes previstos en Alicante capital, otras localidades de la provincia también se verán afectadas por interrupciones temporales del suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento. A continuación, se detallan las fechas, horarios y direcciones concretas en cada municipio:
Revisa bien el listado para evitar imprevistos y planificar tus actividades con antelación.
