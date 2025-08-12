Cortes de luz este miércoles en Alicante: zonas afectadas y horarios

Este miércoles 13 de agosto de 2025 varios puntos de Alicante amanecerán con cambios en su rutina diaria. El Ayuntamiento ha informado de que se realizarán cortes de electricidad programados por labores de mantenimiento en la red, afectando a distintos barrios en horarios escalonados. El objetivo es mejorar la calidad del suministro y prevenir posibles averías en el futuro.

La interrupción, aunque temporal, obligará a muchos vecinos y comercios a adaptar sus planes para la mañana. Las zonas afectadas se concentran en Carolinas Altas y en el área comprendida entre la avenida Aguilera y la avenida Salamanca.

Dónde y cuándo se cortará la luz en Alicante

Carolinas Altas (de 08:00 a 10:00 horas)

Calle Montero Ríos: números 9 y 13

Aguilera y Salamanca (de 10:00 a 12:00 horas)

Avenida Aguilera: números 6 , 12 , 14 y 16

, , y Avenida Salamanca: número 1 BI D

Consejos para evitar problemas durante el corte de luz en Alicante

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que es importante anticiparse a la falta de suministro para minimizar molestias:

Carga teléfonos y dispositivos electrónicos antes de la hora prevista.

antes de la hora prevista. Evita utilizar el ascensor o garaje eléctrico durante el intervalo del corte para prevenir incidentes.

durante el intervalo del corte para prevenir incidentes. Mantén cerrados el frigorífico y el congelador para conservar la temperatura y evitar que los alimentos se estropeen.

para conservar la temperatura y evitar que los alimentos se estropeen. Si trabajas desde casa, planifica tu jornada para no depender de ordenadores o conexión eléctrica en esas horas.

Más cortes de luz en la provincia de Alicante

Además de los cortes previstos en Alicante capital, otras localidades de la provincia también se verán afectadas por interrupciones temporales del suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento. A continuación, se detallan las fechas, horarios y direcciones concretas en cada municipio:

Población / Municipio Fecha Hora Inicio Hora Fin Dirección Altea 14/08/2025 10:00 10:30 Cl Colometa (Ur. Galera Baja): 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 PR, 20, 22, 24; Cl El Gafarro (Ur. Galera Del Mar): 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 16 PC, 18; Cl El Torcas (Ur. Galera Baja): 1-12; Cl El Tord (Galera Del Mar Alta): 12, 14, 16; Cl La Polleta D'Aigua (Urb. Galera Baja): 1-10; Cl La Tortola: 7, 10, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22 PR, 26, 30, 32, 34; Cl Perdiu (Ur. Galera Baja): 2-26, 32; Cl Pit Roig: 3, 4 PR, 6A, 6B, 8; Cl Verdrol: 2-10; Pd Galera: 1; Ur Galera Baja: 18, 21, 43; Ur Galera Del Mar: 29 1 Banyeres de Mariola 11/08/2025 08:00 08:30 Cl Venta Borrego: 1, 10, 11 1, 11, 12, 14-20, 22, 30, 32, 190; Cr Villena-Alcudia: 168 KM; Pd La Solana: 8-40, 132 PC, 146; Pd Marjal: 3, 6, 8, 11, 16; Po Dos: 165 PC, 174 PC, 213 PR Banyeres de Mariola 13/08/2025 13:30 14:00 Cl Venta Borrego: 1, 10, 11 1, 11, 12, 14-20, 22, 30, 32, 190; Cr Villena-Alcudia: 168 KM; Pd La Solana: 8-40, 132 PC, 146; Pd Marjal: 3, 6, 8, 11, 16; Po Dos: 165 PC, 174 PC, 213 PR Calp / Calpe 14/08/2025 08:00 08:30 Pd Buenavista: 1D-36F; Pd Carrio: 2K-13K; Pd Cometa II-Dto.54: 1K-25G; Ur Carrio Alto: 20A, 21A Finestrat 14/08/2025 11:30 12:00 Av Granada: 3; Av Madrid: 1-20 BI; Av Oviedo: 17, 19; Cl Cordova: 3, 5 PR, 7; Cl Jaen: 20, 24, 26 Novelda 12/08/2025 08:00 12:00 Pd Horna Alta: 13; Pd Horna Alta I: 1-19, 27; Pd Horna Alta J: 1-25 BI, 25, 179, 180 1, 183; Pd Horna Alta N: 6 Pedreguer 12/08/2025 08:00 10:00 Pd Molinete: 6E Petrer 14/08/2025 08:00 13:00 Pd Catorce Puça: 47 BI, 49, 64, 65, 66 1, 66 Villajoyosa 11/08/2025 08:00 10:00 Pd La Robella: 1-65 Xixona - Jijona 12/08/2025 08:30 13:30 Cl Alcoi: 68; Pd Almarx: 1, 10

Revisa bien el listado para evitar imprevistos y planificar tus actividades con antelación.