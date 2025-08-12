Más fluidez del tráfico o más aparcamientos: desacuerdo en Playa de San Juan con los nuevos estacionamientos de la avenida Costa Blanca

La polémica alrededor del tráfico continúa en Playa de San Juan. El Ayuntamiento de Alicante ha ultimado los aparcamientos en diagonal en la avenida Costa Blanca, en el tramo que une la glorieta de la Democracia con la plaza de La Coruña, a costa de eliminar un carril de circulación. Esta demanda, solicitada por algunos vecinos, no cuenta con el beneplácito de todos los habitantes de la zona.

Así se comprueba tanto a pie de calle como consultando el parecer de las asociaciones vecinales. En este último caso José Caracena, de Juntos Avanzamos, recuerda que en la calzada se han venido produciendo accidentes en los últimos años. En este 2025, a finales de mayo una mujer de 74 años resultó herida “y aún sigue en coma”, apunta el dirigente vecinal. Días después, el 2 de junio, se produjo otro siniestro.

Estos sucesos han aumentado el tono de la reivindicación de la asociación vecinal Juntos Avanzamos, que aseguran que los aparcamientos sirven no solo para estacionar vehículos, sino sobre todo “para evitar más accidentes”. “Con un carril solamente estas cosas no pasan, los coches no pueden coger velocidad adelantar y todo es más seguro”, dice Caracena. El dirigente vecinal admite que “no le gustan” las carreteras “de un solo carril”, pero considera que la solución proporcionada “es positiva”.

Con un solo carril las emergencias no pasan con facilidad, y si un coche se estropea o un autobús se para no tenemos salida Nieves Sala — Vecina de Playa de San Juan

No lo ven igual desde la Asociación de Vecinos PAU 5. Ciro Fernández, su presidente, asegura estar “bastante preocupado” por como la medida “afectará a la movilidad”. En concreto, explica que cuando se hizo pública la voluntad del Ayuntamiento de eliminar uno de los dos carriles para habilitar aparcamientos en este tramo (en el otro sentido de la calzada se hizo la misma operación a principios de año) “solicitamos una reunión con el concejal” de Movilidad, Carlos de Juan.

No tengo claro que esta medida consiga reducir la velocidad, que es el principal peligro Ainhoa Coloma — Vecina de Playa de San Juan

Según expresa Fernández, su preocupación deriva de que el tramo intervenido es considerado en el Plan de Movilidad de Alicante como “vial colector” y se considera, por lo tanto, “un eje estructural en la movilidad” de la ciudad. Su asociación de vecinos duda si eliminar un carril en una calzada con estas características “es compatible”, y por ello solicitaron al Ayuntamiento el informe correspondiente que justifica la medida. Según el dirigente vecinal, “aún no hemos recibido nada”, y asegura que en caso de que la medida no sea compatible con el Plan de Movilidad “solicitaremos la reversión” de la obra, que implicaría “un coste económico”.

Hacen falta más aparcamientos para que las calles no se colapsen Fernando Azorín — Vecino de Playa de San Juan

Por último, desde esta asociación de vecinos apuntan que “sólo hay una línea de autobús” que conecte el PAU 5 con el centro y que tarda 40 minutos. “La mayoría de los que viven aquí trabajan en Alicante y se trasladan en coche”, comenta, y considera que la medida se ha tomado “para contentar a bares y restaurantes, pero no se puede eliminar un carril durante todo el año para que tenga efecto en horas punta y en unos días concretos”. Según Fernández, desde su asociación han propuesto líneas sonoras, más iluminación y semáforos coordinados para garantizar la contención de la velocidad entre los vehículos, pero estas opciones no han tenido éxito.

Sin consenso a pie de calle

Entre los vecinos tampoco hay unanimidad con la medida. Nieves Sala dice que “no me gusta que haya carreteras con un solo carril: las emergencias no pasan con facilidad y si un coche se estropea o un autobús se para no tenemos salida”. Según esta vecina, “el aparcamiento es necesario, pero quizá se ha masificado demasiado la playa”. Tampoco se muestra conforme Ainhoa Coloma, que dice “no tener claro si esta medida conseguirá reducir la velocidad, que es el principal peligro”.

Cuando se construyeron estas urbanizaciones no contaron con el aumento del tráfico que implicaría, y ahora estamos como estamos Salvador Moreno — Vecino de Playa de San Juan

Sí que está a favor del cambio Fernando Azorín, ya que “hace falta aparcamiento para que las calles no se colapsen”. Salvador Moreno se expresa en términos similares y critica la planificación urbanística. “Cuando se construyeron estas urbanizaciones no contaron con el aumento del tráfico que implicaría, y ahora estamos como estamos”. Por su parte Manuel Navarro, que también vive por la zona, celebra que con esta medida “se consigue que los coches no vayan tan rápido”, dice tras recordar los accidentes recientes en la calzada.

Con esta medida se consigue que los coches no vayan tan rápido Manuel Navarro — Vecino de Playa de San Juan

Los nuevos aparcamientos estarán habilitados el viernes 15 de agosto a partir de las 6 de la mañana, según se lee en las señales provisionales de obras.