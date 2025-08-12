La Generalitat convoca las becas de transporte universitario y de enseñanzas artísticas superiores

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado la convocatoria de subvenciones para el transporte del alumnado universitario y de estudios superiores de enseñanzas artísticas (ISEACV) en la Comunidad Valenciana para el curso 2025-2026

El propósito es facilitar y garantizar el acceso y desplazamiento del estudiantado a sus centros de estudios superiores, favoreciendo que todos puedan asistir a sus clases con independencia de la ubicación de su lugar de residencia.

Solicitantes

Podrán solicitar esta subvención las asociaciones de estudiantes universitarios, las cooperativas de consumidores y usuarios cuyo objeto sea el transporte de alumnado, los ayuntamientos y de forma subsidiaria, para aquellas rutas donde no concurran alguna de estas entidades, las empresas de transporte público regular permanente de uso general.

Requisitos

Entre los requisitos que deberán cumplirse para acceder a estas ayudas destaca que la distancia entre la población de origen y el centro de estudios debe estar comprendida entre 20 y 90 kilómetros, y que el trayecto no podrá superar los 90 minutos de duración.

La ayuda, con un importe global máximo de 200.000 euros, se concede en régimen de concurrencia competitiva y está dirigida a financiar el coste de las rutas que cumplan con los requisitos establecidos, tanto hacia campus universitarios como hacia centros de estudios superiores de enseñanzas artísticas.

Tramitación

Este año, la convocatoria incorpora mejoras técnicas gracias a la colaboración con la Dirección General de Transporte y Logística de la Generalitat, lo que permitirá una tramitación más ágil y una distribución más eficiente de los recursos, explican desde el Consell.

Estas becas forman parte del ambicioso plan de becas universitarias impulsado por la Conselleria, dotado con cerca de 32 millones de euros, que incluye programas tan relevantes como las becas Manuela Solís, GV Talent, la exención de tasas universitarias o las becas Erasmus, entre otras modalidades.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 5 de septiembre y se tramitarán exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat.

Con esta iniciativa, el Consell reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y con un sistema de educación superior abierto y accesible para todo el estudiantado de la Comunidad.