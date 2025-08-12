Humor y diversión en la Retreta de Altozano

Altozano ha empezado los días grandes de fiestas de Moros y Cristianos. Y lo ha hecho con la Retreta, el tradicional desfile humorístico de disfraces en el que participan todas las comparsas.

Este martes se ha vivido el primero de sus actos más relevantes de unas fiestas que acabarán el sábado 16 con la Entrada Cristiana, tras días de embajadas, desfiles y la procesión en honor a la Virgen de la Asunción.

En la Retreta se ha mantenido la costumbre de disfrazar a cada bando con una misma caracterización. Las cinco comparsas moras hicieron el recorrido de vaqueros y las siete cristianas se disfrazaron de indios.

Tras el desfile se vivieron momentos de fiesta y baile en las distintas kabilas y cuarteles. El miércoles tendrá lugar el desfile infantil a las 20:00, las Embajadas infantiles a partir de las 9 de la noche y la Embajada Mora una hora más tarde, con disparo de arcabucería y capitulación cristiana en la avenida Conde de Lumiares.