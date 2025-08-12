Imposible conciliar el sueño: mínimas en Alicante por encima de 27 grados

Una noche complicada en la provincia de Alicante para afrontarla sin aire acondicionado. Buena parte de la provincia ha pasado una noche ecuatorial o tórrida, con un mercurio que no ha bajado de los 25 grados. Y donde no ha sido así, la noche ha sido tropical, sin bajar de los 20 grados.

Pocos han sido los puntos donde la temperatura ha descendido de 20 grados. Y la situación se va a prolongar toda la semana, con algunos altibajos.

Así, la ola de calor que padece la provincia no solo está dejando registros de bochorno absoluto por el día, con una sensación térmica de puntos de la Vega Baja y la Marina Alta de hasta 45 o 46 grados, y un registro del mercurio de 40,6 en Orihuela el lunes. Sino que por las noches está siendo muy difícil conciliar el sueño.

Solo 29 de las 246 estaciones de Avamet en la provincia han registrado valores por debajo de los 20 grados la pasada noche

Una situación además que hay que tener muy cuenta por el riesgo de sufrir golpes de calor. Y es que en la madrugada del martes un hombre de 43 años ha sido ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda.

Según la red de Avamet, solo 29 de sus 246 estaciones en la provincia han registrado valores por debajo de los 20 grados. Y los registros más altos de temperatura mínima, que suele alcanzarse justo antes del amanecer, ha sido en Pego con 27,7 grados, seguido de Agres y Tárbena (27,6), Sagra (27,5), Xixona (27,4) y El Castell de Guadalest (27,1).

En cuanto a grandes ciudades, Crevillent ha registrado una mínima de 26,8 grados, Alicante y Torrevieja con 26,7 grados, Benidorm, Dénia y Orihuela 26,6, Alcoy no ha bajado de 26,3, Elche de 26, Novelda de 25,8, Villena de 25,5, Xàbia ha tenido una mínima de 25,4 y Elda con 23,6 grados, según los datos de Avamet y Proyecto Mastral.

90 noches con ventilador al año

Este fenómeno de las noches tropicales o ecuatoriales se ha disparado en los últimos años en la provincia, como consecuencia del cambio climático y el calentamiento del mar. Alicante lleva tres años seguidos con más de 90 noches tropicales al año. Y en 2025 la cifra no se espera que sea muy diferente.

El bochorno va a seguir

Y pese a que el aviso por ola de calor en un principio acaba este martes oficialmente en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el bochorno durante el día va a continuar esta semana, así como las noches tropicales o ecuatoriales.

La sensación térmica supera ya en la marina Alta los 40 grados a las 11.30 horas de este martes

Así, la alerta amarilla decretada para este martes en el litoral sur de la provincia, que abarca desde la marina Baixa hasta la Vega Baja, se mantiene para el miércoles, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados en zonas de interior de esta área. Una situación similar a la prevista para este martes.

Para este martes se esperan altas temperaturas, que hasta las 11.30 horas están dejando ya registros muy altos en la Marina Alta por la alta humedad relativa que se registra, de entre el 60 y el 70 %. Así, la sensación térmica en puntos del norte de la provincia supera ya los 40 grados, como por ejemplo en Xàbia, con 33,1 grados de temperatura que se elevan hasta los 45 por la humedad, Ondara (32,9 grados, sensación de 41 grados) y Pedreguer (33,4, sensación de 41).

Del mismo modo en Orihuela se alcanzan ya los 36,6 grados, con una sensación térmica de 39 grados.