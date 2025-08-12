Los efectos del calor están detrás de más de la mitad de las urgencias médicas en Alicante

Lo peor de la ola de calor está por llegar a la provincia de Alicante. Pese a los 45 y 46 grados de sensación térmica en el norte y el sur del territorio en las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana augura los días más calurosos del verano para este fin de semana a causa de una masa de aire africano.

Esto pasa factura al estado de salud de los ciudadanos. Más de la mitad de los pacientes que necesitan atención médica urgente y que acuden al centro de salud para ser atendidos lo hacen al encontrarse mal por los efectos de las altas temperaturas.

Las personas que toman antihipertensivos, analgésicos o ansiolíticos pueden sufrir descompensación de su tensión arterial

Falta de hidratación

"Actualmente, seguimos viendo pacientes con situaciones urgentes o emergentes en relación con problemas del verano". Las altas temperaturas, el sol o la falta de hidratación son factores de riesgo que nos ponen a todos en peligro; pero, sobre todo, a los más mayores o a personas con patologías crónicas, explica el doctor Pablo Sanz, vicesecretario de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), y médico de Familia en la provincia.

Pacientes este martes en el centro de salud de San Blas, en Alicante / INFORMACIÓN

Es muy frecuente que los médicos de turno a los que les entran cada día decenas de urgencias por esos motivos tengan que atender a personas que sufren bajadas de tensión y que llegan con clínica de mareo, malestar y cansancio atribuibles al calor.

Ansiolíticos

"En estos casos, muchas veces, además de la hidratación oral intensiva es conveniente revisar si tienen algún tratamiento asociado que pueda empeorar sus cifras de tensión como son los antihipertensivos, algún analgésico (metamizol) o ansiolíticos, entre otros", prosigue el médico.

También es frecuente la deshidratación, que suele cursar con mareo y, sobre todo, con embotamiento y cefalea.

Todos ellos son motivos frecuentes de consulta en los centros de salud y llegan a superar el 50% de las urgencias atendidas en Atención Primaria.

Síntomas

Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y también facultativa, apunta en la misma línea que tres de cada cinco pacientes que acuden sin cita previa a Atención Primaria tienen estos síntomas. "Muchos pacientes vienen con ellos y lo curioso es que no lo achacan al calor. Tienen la tensión más baja de sus valores habituales en invierno y se notan raros, son síntomas inespecíficos".

La médico Mari Ángeles Medina / Áxel Álvarez

La especialista aclara que "hay que hablar de golpe de calor cuando los síntomas son graves y los inespecíficos leves son efectos del calor que requieren autocuidados. El golpe de calor es un cuadro severo que puede requerir atención hospitalaria".

En cuanto al resto de atenciones en urgencias de los centros de salud en verano, el doctor Sanz destaca la gran cantidad de infecciones respiratorias leves debido a los cambios de temperatura y uso de dispositivos de aire acondicionado.

Gastroenteritis

Otro motivo que lleva en estos meses de verano a muchas personas a pedir atención médica sin cita son los cuadros de gastroenteritis en el contexto de ingesta de alimentos que no se han mantenido de forma adecuada en lo que a su conservación se refiere.

Haata un 10 % puede precisar hospitalización El doctor Pablo Sanz afirma que, afortunadamente, la gran mayoría de cuadros por calor que llegan a los centros de salud por urgencia son leves y se resuelven con manejo ambulatorio. "Un pequeño porcentaje, alrededor del 5-10%, precisa de ingreso hospitalario y, por término general, es por deterioro orgánico en el contexto de deshidratación o hipotensión mantenida en pacientes con factores de riesgo", concluye.

"Ante cualquier duda, podemos consultar con nuestros profesionales sanitarios; pero, sobre todo, tenemos que ser conscientes y tomar precaución para evitar problemas de salud", aconseja a los ciudadanos.

Consultado al respecto de los golpes de calor atendidos en Urgencias del Hospital de Alicante en estos días de ola de calor, de momento no registran casos y tampoco por deshidratación severa pero sí por agotamiento a causa de las altas temperaturas.