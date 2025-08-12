Lo peor de la ola de calor está por llegar en la provincia de Alicante
Aemet prevé que entre el sábado y el lunes se registren los días más calurosos del verano
Las altas temperaturas no dan tregua en la provincia de Alicante y lo peor de la ola de calor está por llegar. Pese a los 45 y 46 grados de sensación térmica que se han registrado en la Vega Baja y Marina Alta entre el lunes y el martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana espera que para el próximo fin de semana los días más calurosos del verano.
La masa de aire africano que ha tomado España ha disparado el mercurio, y la ola de calor se va a prolongar hasta al menos el próximo lunes. Según ha explicado Aemet, "hasta el viernes las temperaturas van a ser algo más bajas que el lunes, pero todavía significativamente altas. El fin de semana se prevé un nuevo pico cálido, aún más intenso que el del lunes. Sábado, domingo y lunes serán, probablemente, los días más cálidos del verano".
De récord
Así, "según la previsión, la temperatura media del domingo, lunes y martes próximos será récord desde 1950 en cada día correspondiente".
Aemet también ha destacado que según la temperatura media estimada en el promedio de la Comunitat Valenciana, el lunes fue el día más cálido del verano.
Se amplía la ola de calor
Este martes la Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado el aviso por ola de calor, que se extendía al menos hasta este martes, para ampliarlo hasta el al menos el lunes 18 de agosto.
Todo después de que la pasada noche haya sido una de las más calurosas del verano, con temperaturas que no han bajado de los 27 grados en algunos puntos.
Previsión para este martes
La previsión para este martes es de cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Posibles chubascos y tormentas ocasionales en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, con valores significativamente elevados en puntos del interior sur. Viento flojo variable, predominando la componente sur la segunda mitad del día.
