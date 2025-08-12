La provincia de Alicante vuelve a alcanzar los 45 grados de sensación térmica
La demarcación vuelve a padecer una jornada con un intenso calor
La provincia de Alicante ha alcanzado de nuevo valores muy altos de temperaturas máximas este martes, dentro de la ola de calor que se va a prolongar hasta al menos el próximo lunes. Villena ha registrado la mayor temperatura, con 39,3 grados, seguida de Beneixama (37,9) y Muro (37,7), según la red de Avamet hasta las 17.00 horas.
Pero tendiendo en cuenta la sensación térmica, que en las anteriormente citadas no ha variado mucho de lo que marcaba el mercurio, lo peor ha sido sobre todo en la Marina Alta, con valores que han llegado a alcanzar en algún caso los 45 teniendo en cuenta la humedad relativa.
Así, destaca Pedreguer, con una sensación térmica de 45 grados (36 grados de temperatura), El Rafol d'Almúnia con 44 (32,8), y con 43 Ondara (33,4) y Xàbia (34,1), o los 42 de l'Orxa, l'Atzuvia y Murla, alcanzado también Orihuela una sensación térmica de 41 grados. Unos valores muy parecidos a los registrados en lunes.
Llama también la atención la amplitud térmica en localidades como Villena, con 20 grados entre la máxima, más de 39 grados, y la mínima, que ha rondado los 19, siendo de los pocos observatorios de la provincia donde no se ha sufrido una noche por encima de los 20 grados.
En Alicante ciudad se han rondado los 30 grados de máxima, en Elche los 34, en Alcoy 36 y Benidorm los 31 grados.
